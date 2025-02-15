Зеленский объяснил, почему отказался подписывать соглашение о полезных ископаемых

Президент Владимир Зеленский заявил, что меморандум между Украиной и США относительно полезных ископаемых еще не готов к подписанию. Он не содержит достаточных гарантий для Украины и не защищает интересы государства.

Об этом он сказал во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности. По словам главы Украины, пока меморандум не готов.

"Я президент и буду иметь влияние на качество этого документа. И поэтому я не давал министрам его подписывать. Он не готов, не защищает нас и наши интересы. Для меня очень важно – говорить об инвестициях. На профите от них можно думать, как распределять этот профит, если все связано с гарантиями безопасности. И этой связи пока – в документе", — заявил он.

По информации международного обозревателя "Телеграфа" Ольги Кириловой, Киев передал американской стороне свои замечания к меморандуму, процесс согласования продолжается. Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Венсом в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе которой обсуждался доступ США к украинским природным ресурсам.

Журналист Washington Post Джош Рогин, ссылаясь на американских конгрессменов, сообщил, что США предлагали Украине передать им 50% будущих запасов полезных ископаемых, однако украинский президент отказался подписывать такой документ.

"Несколько законодателей здесь, в Мюнхене, рассказали мне, что делегация Конгресса США представила Зеленскому лист бумаги, который они хотели, чтобы он подписал, и который предоставит США права на 50% будущих минеральных запасов Украины. Зеленский вежливо отказался его подписывать", – говорится в публикации.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение по поводу проведения выборов в стране, а также рассказал, что делать людям, которые недовольны их отсутствием.