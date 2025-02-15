Вашингтон тисне на Європу: скільки військ готові виділити для України - ЗМІ

Новий виклик для Європи: Трамп і Келлог шукають гарантії безпеки для України.

Держдепартамент США попросив уряди європейських держав надати докладну інформацію щодо озброєння, миротворчих військ і заходів безпеки, які вони могли б надати Україні як частину будь-яких гарантій безпеки для припинення війни з Росією.

Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на джерела. За словами співрозмовників FT, які ознайомилися з документом, відповідний запит був надісланий цього тижня.

Цей документ, за задумом Вашингтона, є способом переконатися, що європейські уряди залучені в процес надання гарантій безпеки для України. Один із посадовців зазначив: "Цей документ – спосіб переконатися, що ми залучені в процес".

Документ, розісланий Держдепартаментом США, має на меті з'ясувати готовність Європи захищати Україну після мирного врегулювання, а також оцінити ціну, яку Європа готова заплатити за участь у переговорах із Росією.

Держдепартамент запросив деталі про військову техніку, яку європейські столиці могли б надати Україні, а також про кількість бригад військ, які вони готові розгорнути.

Американський посадовець додав, що у листі ставиться низка загальних питань і запитується "конкретні пропозиції або ідеї" щодо того, як може виглядати механізм безпеки на чолі з Європою.

Запит надійшов напередодні турне посланника президента США Дональда Трампа щодо України Кіта Келлога європейськими столицями.

Нагадаємо, що з початку конфлікту в Україні багато країн Європи надали суттєву військову і гуманітарну допомогу, але нинішній запит США спрямований на узгодження колективних зусиль та довгострокових стратегій підтримки. Залучення європейських країн до гарантій безпеки для України має на меті забезпечити стабільність і мир у регіоні після завершення активних бойових дій.

Держдепартамент сподівається, що ця ініціатива зможе консолідувати зусилля всіх зацікавлених сторін і створити ефективний механізм забезпечення безпеки України. Це також стане важливим кроком у зміцненні трансатлантичної співпраці та колективної безпеки в Європі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що група європейських країн розглядає можливість відправки військових контингентів в Україну для забезпечення виконання майбутньої мирної угоди з Росією.