Украина в ЕС, заинтересованность Путина и мир: главные заявления Урсулы фон дер Ляйен в Мюнхене

"Телеграф" собрал главное из речи президентки Еврокомиссии

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен примет участие в переговорах по прекращению войны России против Украины. Ведь, по ее словам, Украина нуждается в справедливом и крепком мире. Она заявила, что наша страна хочет так же мира, как и Европа.

"Телеграф" собрал заявления президентки Еврокомиссии. Она их сделала на Мюнхенской конференции безопасности.

Место Украины в ЕС

"Мы работаем с Украиной над членством Украины в ЕС, потому что место Украины — здесь, в Европейском Союзе", — заявила фон дер Ляйен.

Отмечается, что Европейский Союз предоставил военную и финансовую помощь Украине на 140 миллиардов долларов. Это большая сумма, чем когда-либо в мире.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заверила в активизации работы по ускорению процесса вступления Украины в Европейский союз.

"Мы будем активизировать работу для ускорения процесса вступления Украины в Европейский Союз. Мы уже достигли значительного прогресса. Но опять же, сейчас пришло время "сдвинуть горы" в Европейском Союзе, увеличить возможности расходования национальных бюджетов, получить совместное европейское финансирование для проектов, представляющих общий европейский интерес, и ускорить процесс вступления Украины", — сказала она во время выступления на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам фон дер Ляйен, это должно быть целью "новой Европы, которая интенсивно работает над этими целями".

С некоторыми словами, США можно согласиться

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в последних комментариях высокопоставленных должностных лиц администрации США относительно Украины есть вещи, с которыми можно согласиться.

Фон дер Ляйен отметила, что в последние дни в Европе возникла обеспокоенность из-за свежих комментариев чиновников администрации США относительно Украины.

"Но здесь мы должны быть честными, и мы должны избегать возмущения и недовольства, потому что, если выслушать суть комментариев, мы не только понимаем, откуда они поступают, но и признаем, что с некоторыми комментариями мы можем согласиться", – сказала фон дер Ляен.

Украине нужен мир

Она заявила, что Украине нужен мир через силу. Урсула фон дер Ляйен добавила, что Европа хочет мира через силу.

"И президент Трамп четко дал понять, что Соединенные Штаты твердо преданы миру через силу. Поэтому я верю, что, работая вместе, мы сможем достичь этого справедливого и продолжительного мира", — сказала она.

Путин должен быть заинтересован

Президент Еврокомиссии говорит, что Украина, как никто другой, хочет мира. Справедливого и длительного, чтобы ужасы последних трех лет больше никогда не повторились. По словам Путина, он готов встретиться. Но она спрашивает на каких условиях.

"Он должен продемонстрировать, что он не заинтересован в продолжении этой войны. Он должен показать, что отказался от своих амбиций уничтожить Украину. Поражение Украины ослабит Европу, но также ослабит и Соединенные Штаты", — фон дер Ляйен.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский ответил, продолжат ли США помогать Украине и высказался о переговорах.