Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин уверен, что сегодняшний день дает пощечину ЕС и указывает на потерю лидерства в мире

Сегодняшняя ситуация для Европы — это даже не колокольчик, это прямо хороший удар по еб***у. Поведение Штатов говорит о том, что ЕС совсем потерял свой вес как мировые лидеры и возможность на что-то влиять. В том числе, потому что в последние годы они провели в крайне толерантном настроении.

Внутренняя либеральная политика европейских государств привела к результату, когда с ними перестали вообще считаться. Мир стал совсем другим, и он требует сильной и резкой реакции. Поэтому не надо удивляться, что Штаты сегодня решили не учитывать их мнение и просто "уведомлять".

Кто мешал эти годы действовать, уделить должное внимание развитию собственного оборонного сектора. Военный бюджет РФ за прошлый год превысил совокупные расходы всех стран ЕС.

В Европе, безусловно, есть мощные государства, есть возможности вернуть себе потерянную мощь. Но для этого придется обратиться к консервативным ценностям и вспомнить, кто они вообще. И понять, что на сегодняшний день сильная позиция Украины — это их безопасность и авторитет.

Источник: пост Максима Жорина в Telegram.