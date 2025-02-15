Европа тайно готовится к отправке войск в Украину – СМИ

На данный момент продолжаются обсуждения и подготовка к такому шагу

Группа европейских стран рассматривает возможность отправки военных контингентов в Украину для обеспечения выполнения предстоящего мирного соглашения с Россией. Подготовка к такому шагу длится уже больше года.

Об этом сообщает Associated Press. Великобритания и Франция играют в этом процессе ключевую роль, хотя детали пока остаются засекреченными, чтобы не раскрывать планы перед Кремлем.

Необходимость внедрения таких действий стала еще более актуальной на фоне опасений, что президент США Дональд Трамп может договориться с Владимиром Путиным без учета позиции Украины и Европы.

Как заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур на Мюнхенской конференции по безопасности, формат такой миссии будет зависеть от предстоящей линии фронта. Если после завершения активных боевых действий Россия и Украина сократят численность своих военных вдоль линии столкновения, Европа может разместить там свои силы. Однако контроль над всей линией фронта протяженностью более 1000 км требует значительного контингента, что пока кажется нереалистичным.

Проблему усугубляет и позиция США. Глава Пентагона Пит Хегсет исключил возможность привлечения американских войск в эту инициативу, а также исключил любое прикрытие операции со стороны НАТО. Таким образом, любые европейские силы, которые могут быть отправлены в Украину, не могут рассчитывать на гарантии коллективной безопасности Альянса в случае нападения со стороны России.

О невозможности отправки американских войск утверждал и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он отметил, что американские военные не должны находиться в зоне конфликтов, если этого не требуют интересы Америки и безопасность страны. Кроме того, он заявил, что эта война остается только между Россией и Украиной.

В настоящее время обсуждается несколько сценариев участия европейских войск. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на присутствии не менее 200 тысяч военнослужащих. В то же время в СМИ циркулируют предположения о возможном привлечении контингента численностью 30-40 тысяч человек. Окончательные решения будут зависеть от условий потенциального мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Как отмечают эксперты, любая такая операция должна быть мощной, а войска хорошо вооружены, поскольку Россия регулярно нарушает международные договоренности. Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что размещение европейских сил должно сопровождаться развертыванием авиации, систем ПВО и значительным контингентом сухопутных войск.

Французский президент Эммануэль Макрон, первым предложивший идею отправки войск в Украину, подчеркнул, что она должна быть "реалистичной и хорошо продуманной".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что глава Госдепартамента США Марко Рубио объяснил, почему разговор президента Трампа и президента Зеленского был значительно короче разговора главы США с главой России.