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Сколько зарабатывал украинский гетман: историк рассказал об интересной оплате труда

Автор
Катерина Шполянская
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Автор
Реестровое казачество
Реестровое казачество. Фото Коллаж "Телеграф"

Как оплачивалась служба первого официального украинского гетмана над реестровым казачеством

В XVI веке зарплату можно получать не только деньгами. Королевская привилегия 1572 года дарила гетману уникальную возможность торговать медом, пивом и водкой в Белой Церкви без уплаты каких-либо налогов.

По данным историка Александра Алферова, первый официальный украинский гетман над реестровыми казаками Речи Посполитой имел довольно интересную форму оплаты своей службы. Ян Бадовский, назначенный в 1572 году "старшим над регистровцами", получил не денежное вознаграждение, а особые экономические привилегии.

Согласно королевской привилегии, Бадовскому и его супруге предоставлялось право вести безналоговый бизнес в Белой Церкви. В частности, они могли содержать кабак и торговать медом, пивом и водкой без уплаты каких-либо налогов или повинностей.

Интересно, что такой способ вознаграждения был достаточно распространен в Европе того времени. Вместо прямых денежных выплат, которые часто было сложно обеспечить из-за постоянных войн и нестабильной экономики, правители предоставляли своим вассалам разнообразные экономические привилегии. Это позволяло должностным лицам самостоятельно обеспечивать себя и свои семьи.

Белая Церковь, где Бадовский получил свои привилегии, являлась важным торговым центром на пути между Киевом и западными землями. Право на безналоговый кабак в таком месте было очень выгодным – через город постоянно проходили купцы и путники, что обеспечивало стабильную прибыль.

Система налоговых льгот и экономических привилегий впоследствии стала важной частью казацкого строя. Старшина получала различные права на ведение хозяйственной деятельности, что формировало экономическую основу казацкого государства и создавало предпосылки для формирования богатой прослойки казацкой элиты.

Этот исторический факт иллюстрирует особенности административной и экономической системы казацкой Украины XVI века. Тогда вознаграждение за государственную службу часто предоставлялось в форме торговых и налоговых льгот, а не прямых выплат.

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#Украина #История #Зарплата #Гетьман