Такую выплату имеет более миллиона человек: какая должна быть зарплата, чтобы получать 10 тысяч гривен пенсии

Средняя пенсия в Украине в конце 2024 года составила 5789 грн

По данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на конец 2024 года средний размер пенсии в стране составил 5789 грн. В целом в Украине насчитывается 10,34 млн пенсионеров, из которых 26% (2,68 млн человек) получают менее 3 000 грн в месяц, в среднем – 2 759,86 грн.

В то же время 1,26 млн пенсионеров (12%) имеют пенсию более 10 000 грн, в среднем – 15 379,97 грн. Телеграф предлагает посчитать, сколько нужно иметь зарплату, чтобы получить 10 тысяч гривен пенсии.

В 2025 году выросло требование к трудовому стажу для выхода на пенсию по возрасту. Теперь, чтобы получить пенсию в 60 лет, необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа. Для того чтобы мужчине получить пенсию в 10 тысяч грн нужно иметь заработную плату в размере примерно 29 тысяч грн.

Пенсия в 10 тысяч грн – при какой зарплате

Максимальный размер пенсии ограничен 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. В 2024 году прожиточный минимум составил 2361 грн и пока не менялся, что формирует предельную пенсионную выплату. С учетом всех доплат и надбавок максимальная пенсия в 2025 году составит 23 610 грн.

Самые высокие пенсии в Украине имеют:

государственные служащие,

народные депутаты,

работники местного самоуправления,

ученые.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую зарплату нужно иметь, чтобы получать пенсию хотя бы 5 тысяч гривен в месяц. Это при выходе на пенсию в 60 лет с минимально нужным количеством стажа.