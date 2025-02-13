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Об этом "забыла" российская пропаганда: как на самом деле формировались границы Украины

Автор
Катерина Шполянская
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Автор
Территория Украины на 1918 год
Территория Украины на 1918 год. Фото Коллаж "Телеграф"

Российская пропаганда десятилетиями распространяет миф о том, что современная Украина якобы состоит из "подаренных" Россией территорий.

История украинских земель начинается с Киевской Руси, которая во время своего расцвета простиралась от Черного до Балтийского морей. После монгольского нашествия северо-восточные территории оказались во власти Орды, где впоследствии возникло Московское княжество. Там начинается история современной России, тогда как украинские земли вошли в состав Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтского.

О принадлежности южных земель к ВКЛ говорит, в частности, башня Витовта у Каховской ГЭС, которой уже более 600 лет. Этот исторический объект является доказательством того, что эти территории имеют давнюю историю, связанную с европейской государственностью.

Революционный период и освободительные соревнования

После революции 1917 начался новый этап формирования украинской государственности. Центральная Рада взяла за основу этнографический принцип определения границ – территории должны были входить в состав Украины там, где украинцы составляли большинство населения. По состоянию на начало ХХ века украинские этнические земли занимали почти миллион квадратных километров, то есть в 1,6 раза превышали по размерам современную территорию Украины.

По данным первой всероссийской переписи 1897 г., украинцы составляли большинство в девяти губерниях. Единственным исключением была Таврическая губерния с Крымом, но даже там по-украински говорило относительное большинство населения.

Сложный советский период

Утраченные территории

Вопреки распространенному мнению о "подарках" советской власти, статистика свидетельствует об обратном. Согласно переписи 1926 года в СССР проживало 40,3 миллиона этнических украинцев, из них почти 8,5 миллиона оказались за пределами УССР. Эти украинцы компактно проживали в таких регионах:

  • Кубань: 900 тысяч украинцев;
  • Северный Кавказ: 3,1 миллиона украинцев;
  • Центрально-Черноземный край: 1,7 миллиона украинцев;
  • в Курской губернии украинцы преобладали в 8 из 33 волостей.

Формирование современных границ

Западные границы

После Второй мировой войны произошло окончательное формирование западных границ Украины. Важную роль сыграли международные договоры и политическая ситуация в Европе. Холмщина и другие этнические украинские земли остались за пределами УССР, несмотря на попытки Никиты Хрущева включить их в состав Украины.

Крым

Передача Крыма в состав УССР в 1954 году имела серьезные экономические основания. После войны и депортации крымских татар полуостров находился в упадке. Именно украинские ресурсы и управление помогли восстановить регион. Стоит отметить, что вопрос о принадлежности Крыма к Украине поднимался еще в межвоенный период, задолго до решения Хрущева.

Исторические документы и демографическая статистика опровергают миф о "подаренных" территориях. Напротив, значительная часть этнических украинских земель оказалась за пределами современной Украины. Нынешние границы Украины являются результатом сложных исторических процессов, международных договоров и признаны мировым сообществом.

Современные попытки переписать историю формирования украинских границ являются частью информационной войны, направленной на подрыв территориальной целостности Украины. Тем не менее факты и документы четко свидетельствуют об исторической обоснованности современных украинских границ.

Ранее "Телеграф" рассказывал про Крым как "подарок Хрущева". Тогда Россия отказалась от полуострова, дела в котором шли плохо.

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#Украина #История #Крым #Этнические украинцы