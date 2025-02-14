Присвоенный шедевр: украинская история романса "Очи черные", который украли россияне

Несмотря на многочисленные попытки присвоить авторство и изменить оригинальный текст, правда о происхождении этого музыкального произведения возвращается к слушателям

В мировой музыкальной сокровищнице романс "Очи черные" занимает особое место. Это произведение, покорившее сердца миллионов слушателей, имеет непростую историю и украинские корни, о которых многие и не догадываются.

Автором бессмертных строк является украинский писатель Евгений Гребинка. Талантливый мастер, в совершенстве владевший украинским языком, был вынужден творить на русском из-за тогдашних имперских ограничений. Романс родился из его стихотворения "Черные глаза", написанного в 1843 году.

Существует романтическая загадка по поводу музы, вдохновившей поэта. Исследователи до сих пор спорят, кому именно посвящены эти страстные строки — первой любви Гребинки Марьяне или жене Марии. Эта тайна придает произведению особый шарм и притягательность.

Популярность романса была настолько велика, что русская культура пыталась присвоить его, распространяя мифы о якобы цыганском происхождении произведения. К оригинальному тексту прилагались посторонние фрагменты, в частности строки о "скатерти белой, залитой вином", которые искажали первоначальный замысел автора. Однако эти попытки оказались тщетными — настоящая поэзия сильнее политических манипуляций.

Современное музыкальное звучание романс приобрел благодаря композитору Флориану Герману. А в 1998 году киевский поэт Юрий Татаренко создал украинский вариант романса, вернув произведение к его настоящим началам.

"Очи черные" — это не просто романс, это символ украинского культурного наследия, которое, несмотря на все препятствия, продолжает жить и вдохновлять новые поколения. Это произведение напоминает нам о важности сохранения исторической правды и культурной подлинности.

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