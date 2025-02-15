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Кубань – это Украина? Исторк рассказал, как казацкий край стал жертвой советского террора

Автор
Катерина Шполянская
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Автор
Кубань
Кубань. Фото Коллаж "Телеграфа"

За менее чем столетие советская власть превратила край с украинским большинством в полностью русифицированную территорию из-за репрессий, Голодомора и массовых депортаций

История украинского населения Кубани – это драматическая сага о колонизации и культурном расцвете. Закончившиеся трагическим истреблением целого региона украинского присутствия на Северном Кавказе.

По словам историка Ивана Петренко, этот регион, простирающийся вдоль реки Кубань и омываемый Черным и Азовским морями, стал домом для сотен тысяч украинских переселенцев в конце XVIII века. "Массовое заселение Кубани украинцами началось в 1792 году, когда Екатерина II выдала жалованную грамоту, согласно которой казакам предоставлялось вечное владение землями на Тамане и Правобережной Кубани", – отмечает исследователь. За следующие десятилетия на Кубань переселилось более ста тысяч украинских казаков из Полтавской, Черниговской и Харьковской губерний.

К началу XX века украинцы составляли большинство населения региона – около 54%. Кубань стала центром активной украинской культурной жизни: здесь действовали просветительские организации, школы бандуристов, а политические деятели, в частности Симон Петлюра, активно развивали украинское движение.

Попытки создания государства

После революции 1917 года Кубань пережила период создания государства, провозгласив сначала Кубанскую народную республику, а впоследствии – независимость. Были попытки объединения с Украиной, особенно при Гетманате Павле Скоропадском, который даже планировал военную операцию по поддержке кубанских украинцев.

Трагедия Голодомора и репрессий

Однако установление советской власти принесло трагические изменения. В 1932-1933 годах Кубань, как и Украина, пережила страшный Голодомор. По приблизительным подсчетам, жертвами геноцида стали более миллиона кубанских украинцев. Советские власти проводили массовые депортации, расстрелы и репрессии. Целые станицы, такие как Полтавская и Уманская, были выселены полностью в Сибирь.

Русификация и уничтожение украинской идентичности

Последствия советской политики были катастрофическими для украинского присутствия в регионе. Если в 1926 году украинцы составляли около 60% населения Кубани, то уже в 1959 году их осталось менее 4%. Массовая русификация, репрессии и демографические изменения привели к почти полному исчезновению украинской культуры в регионе.

Современное состояние

Хотя в начале 1990-х годов наблюдались попытки возрождения украинского движения на Кубани, они были быстро подавлены российскими властями. Сегодня, особенно после событий 2014 года, украинская жизнь в регионе практически отсутствует.

История украинской Кубани – это не только рассказ об утраченной территории, но и об уничтожении целого пласта украинской культуры и идентичности. Это напоминание о том, как политические репрессии могут изменить этнический и культурный ландшафт целого региона в течение нескольких десятилетий.

Ранее Телеграф рассказывал, что Украина имеет законное право на большую долю империи. Речь идет прежде всего о Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей РФ.

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