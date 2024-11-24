Трагически ошибся в отношении России и поплатился: жизнь и таинственная гибель Михаила Грушевского

Отец-основатель украинской государственности фактически выступал против независимости Украины

Ровно 90 лет назад, днем 24 ноября 1934 года в Кисловодской городской больнице имени А. Рыкова умер Михаил Грушевский – выдающийся украинский историк и литературовед, но в значительной степени контроверсионный государственный, политический и общественный деятель.

Арест, ссылка и запрет возвращаться в Украину

Имя Грушевского (1866—1934) на слуху и известно всем нашим соотечественникам. Михаил Сергеевич считается отцом-основателем украинской государственности. Рядом с Домом учителя, в помещениях которого в 1917—1918 годах работали лидеры и сотрудники Украинской Центральной Рады (УЦР), стоит величественный монумент. На улице Грушевского на Печерске расположены и Верховная Рада, и Кабинет министров Украины. Наконец, его портрет изображен на 50-гривневой купюре.

Украинская купюра в 50 гривен образца 2019 года

Михаил Грушевский практически всю сознательную жизнь работал над фундаментальным исследованием по истории Украины – с древнейших времен до второй половины XVII века ("История Украины-Руси"). Среди его величайших достижений пятитомная "История украинской литературы" и более 2000 печатных работ! Михаил Грушевский возглавлял львовское НОШ — Научное общество имени Шевченко (1897—1913), был академиком Всеукраинской академии наук (1923) и академиком Академии наук СССР (1929).

Михаил Грушевский. Художник Фотий Красицкий, 1907 год

Во время Первой мировой войны – в ноябре 1914 года – российские власти его арестовали и отправили в ссылку в Симбирск, а затем в Казань, однако с правом работать педагогом под наблюдением полиции.

Карточка, сделанная российскими жандармами после ареста М. С. Грушевского в 1914 году. Фото из материалов Киевского главного жандармского управления

В сентябре 1916 года после переезда в Москву (возвращаться в Украину ему было запрещено) Михаил Грушевский снова окунулся в пучину политики, участвует в издании литературно-научного и общеполитического журнала "Украинская жизнь" и еженедельника литературы, искусства и общественной жизни "Промінь". Вскоре разразилась Февральская революция 1917 года и был свергнут царский режим.

…К тому времени Михаил Грушевский уже имел очень высокое реноме в среде украинского движения. Возможно, поэтому он оказался после возвращения в Киев на самой вершине политического движения, которое пока что отстаивало права Украины как автономии в составе Российской республики. 20 марта его избрали главой Украинской Центральной Рады.

Киевский Педагогический музей имени императора Алексея. Фото 1909-1911 гг. Украинская Центральная Рада брала в аренду две комнаты в Музее, а также на период заседаний — главный зал.

Михаил Грушевский все больше опирался на левые движения. Он в мае 1917 года ратовал за постепенные шаги и писал о необходимости федерации с "демократической Россией", то есть фактически выступал против государственной независимости Украины: "Про таку федерацію думали здавна політики і спеціалісти державного права. Вони вважали її логічним висновком з усього дотеперішнього розвою європейського життя. Вона тільки здавалася дуже далекою до останніх подій – як тепер здається близькою і здійсненою. І от чому я й інші ні трохи не журимося повною політичною незалежністю, не надаємо їй ніякої ваги. Для ближчого часу зовсім досить широкої української автономії в федеративній Російській республіці. А в будучині, сподіваємося, ся республіка ввійде у склад федерації Європейської, і в ній Україна стане одною з найбільш сильних, міцних і певних складових частин – одною з опор сеї Європейської федерації" ("Звідки пішло українство і до чого воно йде").

Надежды многочисленных и влиятельных партий социалистического толка на "союз с демократической Россией" привели к парадоксальному результату: лидеры Центральной Рады, и среди них Михаил Грушевский и Владимир Винниченко, даже находясь под постоянным давлением широких слоев населения, которые требовали начинать немедленно создавать государство, последовательно сопротивлялись этому неотвратимому процессу. "Представники українських соціалістичних партій "некритично копіювали московських соціалістів і, як блудні вівці, крутилися в їх тіні, а це паралізувало їх добрі наміри і плани", – писал о. Исидор Нагаевський в "Історії Української держави двадцятого століття".

Счет шел на дни, недели, и только 7 (20) ноября 1917 года (большевики в Петрограде находились у власти уже две недели) УЦР провозглашает III Универсал о создании Украинской Народной Республики… в составе "демократической" федеративной России. О какой "демократической России" шла речь? Этот вопрос так и остался без ответа…

Трагическая ошибка Центральной Рады

Самой страшной, или скорее самой трагической, "ошибкой" Центральной Рады, возглавляемой Михаилом Грушевским, стала демобилизация украинизированной военной массы, которая насчитывала несколько сотен тысяч солдат и офицеров, имевших большой боевой опыт. Необходимо было лишь структурировать эти силы. Например, чехословацкие легионы формировались из военнопленных австрийской армии, а затем "обстреливались" в гораздо более сложных условиях. Томаш-Гарриг Масарик вывез через Дальний Восток боеспособные части "белочехов", которые стали цементирующим фундаментом независимой Чехословакии. Вторая Речь Посполитая тоже рождалась в военном противоборстве с литовцами за Вильнюс (Вильно), чехами за Тешин (Заользье), украинцами-галичанами за Львов и Восточную Галичину, а также с немцами за восточную Силезию и Померанию.

22 января 1918 года состоялось обнародование IV Универсала, который наконец провозгласил полную независимость Украины. Однако время было безвозвратно упущено…

IV Универсал Украинской Центральной Рады. Принят в Киеве 9 (22) января 1918 года

Постепенно Михаил Грушевский утрачивал позиции в национально-освободительном движении. Его соглашательская по отношению к России (опять же неизвестно какой, потому что на ее территории шла кровавая гражданская война между белыми и красными) позиция оказалась абсолютно провальной и вредила государственным процессам. Все течение событий в 1918—1921 годах доказывало абсолютную абсурдность действий поступовцев и федералистов, пытавшихся копировать действия московских большевиков. Ярким лидером которых до начала 1919 года и был Михаил Грушевский…

После восстания и свержения правительства гетмана Павла Скоропадского в декабре 1918 года новая власть — Директория УНР — отказывается от услуг Грушевского. Ученый пытался реформировать Всеукраинскую академию наук, но опять же с социалистических позиций. Это был путь к полному поражению учёного как политика. Такие лидеры, как Симон Петлюра уже не нуждались в представителях соглашателей и москвофилов и пытались защитить независимость Украины.

Эмиграция и возвращение

В феврале 1919 года, буквально перед вступлением красных в Киев, Михаил Грушевский с семьей выезжает в Каменец, а затем и в Прагу – столицу новорожденной Чехословакии. За границей ученый жил также во Франции, Австрии и Швейцарии, где в большинстве своем занимался политическими дискуссиями (принимал участие в конференции II Интернационала в Люцерне), издательством своих произведений и переводом их на французский язык. Он встречался с лидерами стран Запада и убедился в их безразличии к украинскому делу.

Национальный подъем в советской Украине после начала в 1923 году украинизации окончательно вынудил Михаила Сергеевича принять решение вернуться на родину. Он считал, что это был компромисс с новой властью для продолжения научной работы. 7 марта 1924 года он вместе с семьей возвращается в Киев. Сразу за Грушевским чекисты устанавливают пристальный надзор, на него заводят дело-формуляр. Еще до возвращения из эмиграции ученый был избран академиком ВУАН; он до 1931 года возглавлял историческую секцию Академии.

Михаил Грушевский в своем рабочем кабинете в киевском доме по улице Паньковской, 9. Фото 1928 года

Однако уже в 1929 году начался настоящий погром украинской науки, постепенно ликвидируются исторические комиссии, возглавляемые Михаилом Грушевским. Многие его сотрудники оказались за решеткой или были высланы из УССР. Украинизация в республике, как и на Кубани, понемногу сворачивается…

7 марта 1931 года ученый переезжает с дочерью Екатериной в Москву. И уже 23 марта оказывается в следственном изоляторе. Чекисты сфальсифицировали дело подпольного "Украинского национального центра", пытаясь сделать его лидером как раз Михаила Грушевского. 28 марта на допросе ученый "признался" (чекисты обещали "разобраться" с дочерью Екатериной) в принадлежности к УНЦ, хотя и утверждал, что был только идейным руководителем. Допросы проводились в Москве и Харькове. Уже на завершающем этапе следствия Михаил Грушевский отказался от своих показаний и его освободили, однако продолжали контролировать каждый шаг. Чекисты получили какие-то непроверенные данные, якобы ученый готовит бегство за границу.

Дочь Михаила Грушевского Екатерина в украинском наряде. Приблизительно 1915 год, Львов

Смерть при загадочных обстоятельствах

9 сентября 1934 года Михаил Сергеевич вместе с женой Марией Сильвестровной и дочерью Екатериной Михайловной приезжает на отдых и лечение в Кисловодск в санаторий КСУ (Комиссия содействия ученым). В октябре ученый заболел воспалением легких. 12 октября ему сделали первую операцию по удалению карбункула. Ее проводил главврач, который по специальности не был хирургом — странное совпадение. Украинский историк Юрий Шаповал, который первым нашел документы, посвященные последнему периоду жизни Михаила Грушевского, писал: "…звернімо увагу на те, що в історії хвороби йдеться про чотирикратне "оперативне втручання". 16 листопада було зроблене переливання крові, взятої від Катерини Михайлівни. 19 листопада стан М. Грушевського різко погіршився. 22 листопада зробили нове переливання. Знову від доньки, але це вже його не врятувало. 24 листопада лікарі констатували: "Смерть при нарастании сердечной слабости".

Некролог Михаила Грушевского в газете "Правда"

В постановлении Совнакома УССР отмечалось: "Учитывая особые научные заслуги перед Советской Социалистической Республикой академика Грушевского М. С., Совет Народных Комиссаров УССР постановил: похоронить академика Грушевского М. С. в столице Украины — Киеве. Похороны принять на счет государства. Для организации похорон создать правительственную комиссию в следующем составе: товарищей Порайко (председатель), Затонского, академиков Богомольца, Палладина, Корчак-Чепурковского. Назначить семье академика Грушевского М. С. персональную пенсию 500 руб. в месяц".

Похоронили Михаила Грушевского на Байковом кладбище в Киеве.

Практически сразу после смерти ученого и политика возникает версия о его насильственной смерти. Так, Юрий Шаповал опубликовал одну спецсводку чекистов: "Антисоветски настроенные националистические круги пытаются толковать смерть акад. Грушевского М.С., как акт насилия. В институте химической технологии ВУАН небольшая группа научных сотрудников, обсуждая первое сообщение в прессе, указывала, что Грушевского на самом деле отравили". Будущий классик украинской советской литературы, галичанин Любомир Дмитерко говорил: "Киевские писатели один за другим отправляются в ДОПР, а над оставшимися на свободе висит дамоклов меч. У меня впечатление, что Грушевского умышленно отвезли в Кисловодск умирать".

В 1936 году архитектор Василий Кричевский, как давний знакомый семьи Грушевских, бесплатно создал проект надгробия Михаилу Грушевскому на Байковом кладбище. Автором скульптуры стал Иван Макогон. Однако торжественное открытие так и не состоялось – имя яркого представителя национальной интеллигенции упоминалось уже исключительно в негативном ключе. Его дочь Екатерина была арестована в июле 1938 года. Прошла все круги ада советских застенков. Умерла в 1943 году в исправительно-трудовом лагере "Темлаг", похоронена в Новосибирске. А освящение памятника Михаилу Грушевскому состоялось уже на заре независимости Украины – 24 ноября 1991 года.