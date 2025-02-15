Предательство и искупление: как дети известных украинцев стали на "ложный путь" и к чему это привело

Предательство национальных интересов может повлиять на несколько поколений потомков

История Украины полна трагических страниц, где наряду с героизмом и самопожертвованием всегда находилось место для измены. Предателями становились как отдельные личности, так и целые семьи, оставляя после себя горький след в национальной памяти.

От полковника-изменника Гната Галагана до его праправнука-мецената, от классика литературы Михаила Коцюбинского до его детей-большевиков и праправнука-защитника Украины – эти истории раскрывают сложный путь искупления и восстановления семейной чести.

Гнат Галаган: проклятие рода

Одним из наиболее известных предателей в украинской истории является Гнат Галаган, полковник Прилуцкий, который перешел на сторону московского царя Петра I и принял участие в уничтожении Запорожской Сечи. За это он получил от царя должность чигиринского полковника и имения, но не смог ими воспользоваться, поскольку за ним охотились запорожцы.

В народе появилась легенда, что запорожцы прокляли род Галагана до седьмого колена. Верил ли в это проклятие сам Галаган? Возможно, да, ведь для искупления своих грехов он построил два храма: Спасо-Преображенский собор и Николаевскую церковь.

Интересно, что потомок Гната Галагана, Григорий Павлович, пытался искупить грехи своих предков. Он получил блестящее образование в Петербурге, но не захотел служить империи и вернулся в Украину, где помогал с подвижниками и единомышленниками, дружил с Шевченко, Кулишом, Чубинским и финансово их поддерживал.

Однако злой рок преследовал род Галаганов. Единственный сын Григория, Павел, скончался в возрасте 16 лет. В память о сыне Григории основал в Киеве коллегию Павла Галагана, из которой вышли первый президент и ряд министров УНР и Украинского государства Скоропадского, академики, художники, просветители и воины.

Семья Коцюбинских: от классика до предателей и героя

Михаил Коцюбинский – выдающийся украинский писатель, который, несмотря на запреты, писал на украинском языке и отстаивал национальную идентичность. К сожалению, его дети стали на путь предательства.

Старший сын Юрий присоединился к большевикам сразу после смерти отца. Он стал формальным главнокомандующим войсками, которые в феврале 1918 года атаковали Киев. Впоследствии Юрий Коцюбинский занимался организацией Голодомора 1932-1933 годов. В 1937 году он был арестован и расстрелян.

Дочь Оксана тоже пошла к большевикам и вышла замуж за большевика Виталия Примакова. Она внезапно умерла в 1920 году в возрасте 20 лет, ожидая ребенка. Ее муж был расстрелян в 1937 году.

Младший сын Роман также пошел служить красным русским. После установления советской власти служил в так называемом красном казачестве. В 1933 году его отправили руководить первым музеем Коцюбинского в Виннице, но впоследствии уволили из-за ненадежности. В 1937 году он был арестован и расстрелян.

К счастью, у истории есть и положительные примеры. Праправнук Коцюбинского Игорь пошел на российско-украинскую войну и защищает Украину от российских оккупантов. После года военной службы он вернулся в Чернигов и работает директором музея своего прадеда.

История предателей в Украине показывает, что рано или поздно их ждет расплата. Предателей не уважают ни те, кому они предали, ни те, кому они служили.

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