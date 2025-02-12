Исторические документы, в частности московские, подтверждают, что термин "Украина" употреблялся для обозначения разных государств, отдельных от России

Российская пропаганда веками пыталась навязать миру идею, что название "Украина" происходит от слова "окраина", намекая на ее якобы вторичность и зависимость от России. Но соответствует ли это исторической правде?

Украинский историк Александр Алферов развенчивает этот опасный нарратив, опираясь на исторические факты и документы. Он доказывает, что Украина – это не "окрестность", а самостоятельное государство с собственной многовековой историей.

Опасный миф, проникший во все сферы

По словам Алферова, этот миф настолько глубоко укоренился в российском сознании, что стал частью их понимания Украины. Он проник даже в международную политику. Напомним визит президента США Джорджа Буша-старшего в Киев в 1991 году, где он призвал украинцев оставаться в составе СССР, мотивируя это тем, что Украина — "окраина".

Лингвистические манипуляции и исторические факты

Алферов отмечает, что значения слов могут изменяться на разных языках. Россияне пытаются привязать украинский термин "Украина" к значению "окраина", однако это манипуляция. Он призывает критически относиться к информации из Википедии, поскольку украинская версия статьи о происхождении названия "Украина" часто является переводом с русского, где продвигается выгодная Кремлю интерпретация. Первое упоминание термина "Украина" датируется 1187 годом, когда в летописи упомянута смерть переяславского князя Владимира Глебовича, за которым "вся Украина плакала". Историк отмечает, что летопись писалась не сразу после происшествия, поэтому, возможно, термин использовался и раньше. Важно, что летописец использовал само слово "Украина", а не "Русь" или "Переяславщина".

Украина – не "марка", а самостоятельная земля

Российские историки пытаются сравнить термин "Украина" с европейским понятием "марка" – приграничная территория. Алферов отвергает эту аналогию. В отличие от "марки", "Украина" использовалась для обозначения конкретной территории, а не просто пограничной зоны.

Московские источники опровергают миф об "окраине"

Алферов обращается к московским источникам, чтобы продемонстрировать абсурдность мифа об "окраине". В царских документах XVII века термин "Украина" использовался для обозначения разных государств, например "Литовская Украина" или "Польская Украина". Это свидетельствует о том, что в Московии "Украина" воспринималась как отдельная территория, а не просто "окрестность".

Петр I в своих обращениях к украинскому населению называл Малороссийский край (то есть Украину) "Украиной", что свидетельствует об отождествлении этих понятий. Елизавета Петровна, жена брата гетмана, писала о восстановлении гетманства в Украине, что говорит о том, что Украина воспринималась как отдельная политическая единица со своими институтами.

Миф об "окраине" – это инструмент российской пропаганды, направленный на унижение украинской идентичности и отрицание ее исторической самостоятельности. Исторические источники и лингвистический анализ убедительно доказывают, что Украина – это древнее государство с собственной историей и культурой, а не просто окрестность России.

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