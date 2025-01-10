Советовал остерегаться козаков и восхищался женской красотой: неожиданные открытия турецкого исследователя об Украине

Украина 1600-х годов в записях турецкого путешественника

В середине 1600-х годов Украина переживала сложный период истории. Это было время борьбы за автономию, конфликты с Польшей и Московией, а также формирование казацкой государственности. Евлия Челеби стал свидетелем этих событий во время путешествий, что позволило ему создать уникальную картину украинского общества.

Эвлия Челеби (1611–1682) — выдающийся османский путешественник, географ и писатель, оставивший после себя множество записей о своих путешествиях. Его труд "Сейяхатнаме" (Книга странствий) является одним из важнейших источников информации о разных культурах, обычаях и быте народов, с которыми он встречался. Челеби путешествовал по всей Османской империи и за ее пределами, включая территорию современной Украины. Об этом напомнил историк Александр Алферов.

Об украинских девушках

В своих записях Челеби подробно описывает красоту украинских женщин, сравнивая их с сернами. Он подчеркивает не только их физическую привлекательность, но и грацию и элегантность. Это говорит о том, что для него красота украинских девушек была не просто внешней характеристикой, а частью культурной идентичности. Челеби также отмечает, что украинские женщины отличаются своим изяществом в манерах и поведении.

Об украинском языке

Челеби считал украинский язык одним из самых древних в мире. Его утверждение о том, что "язык их еще более древний и более всеобъемлющий и богаче" других известных языков, свидетельствует о его глубоком увлечении языковой культурой Украины. Это может быть связано с его знанием нескольких языков и способностью оценивать их сложность и красоту. Он подчеркивает значимость языка как носителя культуры и истории народа.

О козаках

Козаков Челеби описывает как "бритоголовых", что указывает на их характерный образ жизни. Козаки были известны своим военным мастерством и независимым образом жизни. Они играли важную роль в защите украинских земель от внешних угроз и являлись символом свободы и борьбы за автономию. Описывая козаков как "стойкий, настойчивый и сердитый народ", Челеби акцентирует внимание на их решимости и силе духа.

Наблюдения Эвлии Челеби открывают новые горизонты для понимания истории Украины через призму чужеземной точки зрения. Его записи являются ценным источником информации о культурной самобытности украинцев более трехсот лет назад и остаются актуальными для современных исследований. Они напоминают нам о богатстве нашей истории и культурного наследия, которое заслуживает признания и уважения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Холодный Яр стал символом непокоренного украинского духа. И где началась история Колиивщины.