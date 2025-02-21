Минус "слуга". Депутат Кормышкина, известная незаконным обогащением, подала заявление о составлении мандата

Ранее народная депутат стала популярна из-за скандала с незаконным обогащением

Народная депутат Ирина Кормышкина, подозреваемая в незаконном обогащении, подала заявление о сложении депутатских полномочий. Ее заявление рассмотрит Регламентный комитет Верховной Рады, после чего должно состояться голосование.

Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Должность депутата Кормышкина занимает с 2019 года.

В октябре 2024 года Высший антикоррупционный суд принял меру пресечения Кормышкиной, обязав ее сдать загранпаспорт, сообщать об изменении места жительства и воздерживаться от общения с другими фигурантами дела. Эти ограничения оставались в силе в течение двух месяцев. В роли поручителей выступили глава фракции "СН" Давид Арахамия и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По данным следствия, в 2021-2022 годах Кормышкина приобрела активы, превышающие ее официальные доходы на 20 миллионов гривен. За эти средства она купила дом недалеко от Одессы, а также не задекларировала еще несколько объектов недвижимости.

Ранее ВАКС обязал генпрокурора открыть производство по возможному незаконному обогащению депутата. Она также получала дорогие подарки, среди которых швейцарские часы с бриллиантами.

Что известно о депутате?

Ирина Аллахвердиева — народная депутат от партии "Слуга народа", которая во время каденции вышла замуж за депутата Николаевского облсовета от партии "Наш край" Юрия Кормышкина и сменила фамилию на Кормышкина.

В 2020 году Ирина Кормышкина стала известна на всю страну после сексистского скандала с участием главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии и его заместителя Александра Корниенко. В сети завирусилось видео, на котором депутаты якобы обсуждали свою коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву и употребляли сексистские высказывания.

На видео слышно, как Корниенко употреблял по отношению к коллеге такие фразы, как "поддутая, конечно, немного", "тон too much", "баба рабочая… как корабельная сосна", "к президенту заведешь такую и увидишь – он там оху**т".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что с начала работы Верховной Рады IX созыва в августе 2019 года 53 народных депутата досрочно составили мандат. Из них только 23 сделали это в связи с переходом на новую должность.