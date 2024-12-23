Из Рады досрочно ушли уже свыше 50 депутатов: сколько их там вообще осталось (инфографика)

Не все действующие нардепы ходят в ВР

С начала работы Верховной Рады IX созыва в августе 2019 года 53 народных депутата досрочно составили мандат. Из них только 23 сделали это в связи с переходом на новую должность.

В настоящее время украинский парламент работает с наименьшим количеством народных депутатов за время независимости Украины – 401 из 450, что предусмотрено Конституцией, пишет "Слово и дело". В то же время, по оценке спикера ВР Руслана Стефанчука, реальное количество нардепов еще меньше – около 360 человек.

Часть депутатов не сложили мандат, но не посещают заседания или вообще сбежали за границу. Однако другие ушли из Рады из-за перехода на новую должность.

Так, в 2019-2021 годах в правительство, правоохранительные и местные органы власти перешли Владислав Криклий, Денис Малюска, Анна Новосад, Михаил Федоров, Анна Коваленко, Александр Кубраков, Алексей Оржель, Александр Ткаченко, Ирина Венедиктова, Александр Скичко, Денис Монастырский, Ирина Верещук. Однако сейчас должности занимают только Федоров, Венедиктова и Верещук.

Игорь Колыхаев ушел из парламента после победы на выборах мэра Херсона. Руслан Требушкин стал мэром Покровска, Зиновий Андрийович – мэром Надворной.

Во время полномасштабной войны от депутатского мандата ради другой должности отказались Андрей Костин, Николай Сольский, Дмитрий Лубинец, Ольга Совгиря, Рустем Умеров и Алена Шкрум. Михаил Забродский составил мандат и некоторое время работал в Генштабе.

Также в 2019 году из Рады по состоянию здоровья ушла Ирина Луценко. В 2020 году ушли Ольга Белькова и Святослав Вакарчук.

Кроме того, 25 народных депутатов лишили мандатов. Также по собственному желанию прекратили полномочия бывшие члены запрещенной "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива, Юлия Левочкина, Игорь Абрамович, Олег Волошин, Наталья Королевская, Юрий Солод, Татьяна Плачкова.

Других членов ОПЗЖ – Вадима Рабиновича, Тараса Козака, Виктора Медведчука, Рената Кузьмина – лишили депутатского мандата после лишения их гражданства Украины. По этой же причине из Рады выгнали "слугу народа" Игоря Васильковского и внефракционного Андрея Деркача.

Также по собственному желанию Раду покинули внефракционные Дмитрий Шенцев, Андрей Аксенов, Дмитрий Шпенов, Вадим Новинский и член фракции "Батькивщина" Виталий Данилов. Александр Трухин отказался от мандата в 2023 году после признания вины в совершении уголовного правонарушения – предложения взятки должностному лицу.

Также на фоне скандала с отдыхом на Мальдивах лишили мандата Юрия Аристова. А депутатские полномочия Андрея Холодова были досрочно прекращены из-за его неявки в парламент.

Пять народных депутатов автоматически потеряли мандат в связи со смертью. Среди них — Валерий Давиденко, Антон Поляков, Алексей Ковалев, Андрей Иванчук и Олег Макаров из фракции "Голос".

Для справки. Верховная Рада Украины IX созыва была избрана на внеочередных выборах 21 июля 2019 года. В состав Верховной Рады вошли представители пяти партий по пропорциональной системе, еще пяти партий — по мажоритарной системе и 46 самовыдвиженцев по одномандатным округам. Первое заседание состоялось 29 августа 2019 года.

Как и в предыдущем созыве, в Раду можно было избрать только 424 из 450 депутатов, поскольку 26 мест были зарезервированы по мажоритарным округам, находящимся на временно оккупированных территориях Крыма, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Напомним, народный депутат Артем Дмитрук, который является фигурантом уголовного дела и как раз накануне вручения подозрения сбежал за границу, пока не может быть лишен мандата. Причина в том, как он попал в Верховную Раду.