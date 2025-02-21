Мінус "слуга". Депутатка Кормишкіна, відома незаконним збагаченням, подала заяву про складання мандата

Раніше народна депутатка стала популярна через скандал з незаконним збагаченням

Народна депутатка Ірина Кормишкіна, яку підозрюють у незаконному збагаченні, подала заяву про складання депутатських повноважень. Її заяву розгляне Регламентний комітет Верховної Ради, після чого має відбутися голосування.

Про це у Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Посаду депутатки Кормишкіна обіймає з 2019 року.

У жовтні 2024 року Вищий антикорупційний суд ухвалив запобіжний захід для Кормишкіної, зобов’язавши її здати закордонний паспорт, повідомляти про зміну місця проживання та утримуватися від спілкування з іншими фігурантами справи. Ці обмеження залишалися чинними протягом двох місяців. У ролі поручителів виступили голова фракції "СН" Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За даними слідства, у 2021–2022 роках Кормишкіна придбала активи, які перевищували її офіційні доходи на 20 мільйонів гривень. За ці кошти вона купила будинок неподалік Одеси, а також не задекларувала ще кілька об'єктів нерухомості.

Раніше ВАКС зобов’язав генпрокурора відкрити провадження щодо можливого незаконного збагачення депутатки. Вона також отримувала дорогі подарунки, серед яких швейцарський годинник із діамантами.

Що відомо про депутатку?

Ірина Аллахвердієва — народна депутатка від партії "Слуга народу", яка під час каденції вийшла заміж за депутата Миколаївської облради від партії "Наш край" Юрія Кормишкіна і змінила прізвище на Кормишкіна.

У 2020 році Ірина Кормишкіна стала відома на всю країну після сексистського скандалу за участю голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та його заступника Олександра Корнієнка. У мережі завірусилося відео, на якому депутати нібито обговорювали свою колегу по фракції Ірину Аллахвердієву, і вживали сексистські висловлювання.

На відео чути, як Корнієнко вживав щодо колеги такі фрази, як "піддута, звичайно, трохи", "тон too much", "баба робоча… як корабельна сосна", "до президента заведеш таку і побачиш – він там оху**т".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що з початку роботи Верховної Ради IX скликання у серпні 2019 року 53 народних депутати достроково склали мандат. З них лише 23 зробили це у зв'язку з переходом на нову посаду.