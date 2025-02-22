Церковный праздник 22 февраля: что нельзя делать, чтобы не испытать неудачу
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Не давайте в этот день обещаний, если не уверены в их исполнении
Сегодня, 22 февраля, по новоюлианскому календарю христиане вспоминают мучеников Апамейских, Маврикия и 70 святых. По старому стилю праздник приходился на 7 марта.
Маврикий родился в Сирии и был военачальником. В то же время мужчина тайно верил в Иисуса Христа. Об этом узнали язычники и рассказали императору Галерею. Так Маврикия поймали и долго пытали. 70 воинов, служивших в Маврикии, решили не предавать своего наставника. Так что они приняли наказание вместе с ним.
Так Маврикия и его воинов обмазали медом и оставили в болоте. В течение 10 дней их кусали комары, а затем мужчин казнили.
Приметы и традиции на 22 февраля
В этот день — Вселенская (мясопустная) родительская суббота. Верующие вспоминают своих умерших родственников и идут в храм. А вот в древности люди наблюдали за птицами. Если скворцы, грачи и ласточки прилетали в этот день, то это означало раннюю весну.
- Тает снег – к хорошему урожаю.
- Наши предки в этот день следили за облаками.
- Сухой день – к теплой осени.
- Мороз и снег означают, что раннюю весну не стоит ожидать.
- Если погода в этот день холодная – летом будет много дождей.
Что нельзя делать 22 февраля
- Новые дела не следует начинать в этот день. Шансов на успех — очень мало.
- Не стоит подметать или мыть пол, потому что потеряете все счастье.
- Запрещается отказывать в помощи: можете навлечь беду.
- Не обещайте, если не уверены, что выполните.
Именины 22 февраля
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