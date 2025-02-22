Церковный праздник 22 февраля: что нельзя делать, чтобы не испытать неудачу

Не давайте в этот день обещаний, если не уверены в их исполнении

Сегодня, 22 февраля, по новоюлианскому календарю христиане вспоминают мучеников Апамейских, Маврикия и 70 святых. По старому стилю праздник приходился на 7 марта.

Маврикий родился в Сирии и был военачальником. В то же время мужчина тайно верил в Иисуса Христа. Об этом узнали язычники и рассказали императору Галерею. Так Маврикия поймали и долго пытали. 70 воинов, служивших в Маврикии, решили не предавать своего наставника. Так что они приняли наказание вместе с ним.

Так Маврикия и его воинов обмазали медом и оставили в болоте. В течение 10 дней их кусали комары, а затем мужчин казнили.

Приметы и традиции на 22 февраля

В этот день — Вселенская (мясопустная) родительская суббота. Верующие вспоминают своих умерших родственников и идут в храм. А вот в древности люди наблюдали за птицами. Если скворцы, грачи и ласточки прилетали в этот день, то это означало раннюю весну.

Тает снег – к хорошему урожаю.

Наши предки в этот день следили за облаками.

Сухой день – к теплой осени.

Мороз и снег означают, что раннюю весну не стоит ожидать.

Если погода в этот день холодная – летом будет много дождей.

Что нельзя делать 22 февраля

Новые дела не следует начинать в этот день. Шансов на успех — очень мало.

Не стоит подметать или мыть пол, потому что потеряете все счастье.

Запрещается отказывать в помощи: можете навлечь беду.

Не обещайте, если не уверены, что выполните.

Именины 22 февраля

День ангела празднуют Петр, Афанасий, Филипп, Федор, Михаил, Анфиса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, у каких знаков Зодиака в ближайшее время наладится личная жизнь. Таких всего пять.