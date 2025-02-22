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Церковный праздник 22 февраля: что нельзя делать, чтобы не испытать неудачу

Автор
Виктория Козар
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Какой сегодня праздник 22 февраля
Какой сегодня праздник 22 февраля. Фото Freepik

Не давайте в этот день обещаний, если не уверены в их исполнении

Сегодня, 22 февраля, по новоюлианскому календарю христиане вспоминают мучеников Апамейских, Маврикия и 70 святых. По старому стилю праздник приходился на 7 марта.

Маврикий родился в Сирии и был военачальником. В то же время мужчина тайно верил в Иисуса Христа. Об этом узнали язычники и рассказали императору Галерею. Так Маврикия поймали и долго пытали. 70 воинов, служивших в Маврикии, решили не предавать своего наставника. Так что они приняли наказание вместе с ним.

Так Маврикия и его воинов обмазали медом и оставили в болоте. В течение 10 дней их кусали комары, а затем мужчин казнили.

Приметы и традиции на 22 февраля

В этот день — Вселенская (мясопустная) родительская суббота. Верующие вспоминают своих умерших родственников и идут в храм. А вот в древности люди наблюдали за птицами. Если скворцы, грачи и ласточки прилетали в этот день, то это означало раннюю весну.

  • Тает снег – к хорошему урожаю.
  • Наши предки в этот день следили за облаками.
  • Сухой день – к теплой осени.
  • Мороз и снег означают, что раннюю весну не стоит ожидать.
  • Если погода в этот день холодная – летом будет много дождей.

Что нельзя делать 22 февраля

  • Новые дела не следует начинать в этот день. Шансов на успех — очень мало.
  • Не стоит подметать или мыть пол, потому что потеряете все счастье.
  • Запрещается отказывать в помощи: можете навлечь беду.
  • Не обещайте, если не уверены, что выполните.

Именины 22 февраля

День ангела празднуют Петр, Афанасий, Филипп, Федор, Михаил, Анфиса.

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