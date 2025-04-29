Ради двух диктаторов в городе-миллионнике вырубили связь и интернет: боятся покушения и тянутся к огню

В городе установили металлические заборы, перекрыли дороги и закрыли музеи

В Волгограде из-за приезда Путина и Лукашенко возникли серьезные проблемы с интернет-связью: сеть не работает, терминалы не функционируют, а мобильная связь оказалась ненадежной Местные жители массово жалуются на перебои с сигналом.

Как сообщают росСМИ, особенно сложная ситуация — в Центральном и Краснооктябрьском районах.

"Теле2" в Краснооктябрьском районе глушат. Только звонки остались, интернета нет совсем. "МегаФон" тоже отвалился — Металлургов, Репина, 39-я Гвардейская", — отметили пользователи. Другие пользователи указывают на проблемы и в Ворошиловском районе, где пропал доступ к интернету. "Могу только писать сообщения, но ничего не выходит в соцсетях", — жалуются они.

Люди также заметили сбои в связи на Спартановке, где вообще нельзя было совершить звонок, а в других районах интернет работал нестабильно.

Сбои в интернет-сигнале начались еще 28 апреля, во время открытия международного форума "Большое наследие — общее будущее", на котором находятся более 500 участников из 20 стран. Сегодня, 29 числа, город готовится к приезду Путина и Лукашенко. В центре Волгограда установили металлические заборы, перекрыли дороги, закрыли музей "Сталинградская битва" и "Мамаев курган", а цены на такси резко выросли. В российских пабликах сообщили, что политики возложили венки к огню на местных памятных мероприятиях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что предложенное президентом России "перемирие" на 8-11 мая является скорее попыткой обезопасить себя от возможных ударов со стороны ВСУ. Владимир Путин стремится беспрепятственно провести праздничный парад ко Дню победы на Красной площади и не беспокоиться о вероятной атаке беспилотников.