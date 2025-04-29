"Арсенал" — ПСЖ: букмекеры дали неоднозначный прогноз на полуфинал Лиги чемпионов

Специалисты оценили шансы команд

Во вторник, 29 апреля, английский "Арсенал" примет французский ПСЖ в первом полуфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" — ПСЖ.

По мнению букмекеров, Канониры являются небольшими фаворитами первой игры, но при этом Пушкари — аутсайдеры 2-матчевого противостояния. Об этом сообщает Favbet.

На выход англичан в финал турнира специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,00. В то же время подобный успех французов более вероятен — коэффициент 1,82. Добавим, что аналитики оценивают шансы "Арсенала" на победу в первой игре в 44%, а ПСЖ — в 29%.

Прогноз букмекеров на полуфинал Лиги чемпионов "Арсенал" — ПСЖ:

Favbet: (победа "Арсенала" 2,18 — ничья 3,50 — победа ПСЖ 3,45)

William Hill: (2,15 — 3,40 — 3,40)

Bwin: (2,10 — 3,40 — 3,40)

Матч "Арсенал" — ПСЖ пройдет в Лондоне (Великобритания) на стадионе "Арсенал". Накануне "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру в прямом эфире в Украине.

Ответный матч между "Арсеналом" и ПСЖ состоится 7 мая в Париже (Франция) на стадионе. "Парк-де-Пренс". Победитель противостояния выйдет в финал турнира, где сыграет с победителем 2-матчевой дуэли "Барселоны" и "Интера". Решающая игра пройдет 31 мая в Мюнхене (Германия) на одноименной арене.

Напомним, "Арсенал" стал третьим на этапе лиги. В 1/8 финала ЛЧ Канониры с легкостью выбили ПСВ, после чего прошли мадридский "Реал". ПСЖ не сумел отобраться в плей-офф ЛЧ напрямую. Парижане в стыковом раунде прошли "Брест", после чего одолели английские "Ливерпуль" и "Астон Виллу".