Церковне свято 22 лютого: що не можна робити, аби не зазнати невдачі
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Не давайте у цей день обіцянок, якщо не впевнені у їх виконанні
Сьогодні, 22 лютого, за новоюліанським календарем християни згадують мучеників Апамейських, Маврикія і 70 святих. За старим стилем свято припадало на 7 березня.
Маврикій народився у Сирії та був воєначальником. Водночас чоловік таємно вірив в Ісуса Христа. Про це дізналися язичники і розповіли імператору Галерею. Так Маврикія спіймали і довго катували. 70 воїнів, які служили в Маврикія, вирішили не зраджувати свого наставника. Тож вони прийняли покарання разом з ним.
Так Маврикія і його воїнів обмастили медом і залишили в болоті. Протягом 10 днів їх кусали комарі, а потім чоловіків стратили.
Прикмети і традиції на 22 лютого
У цей день — Вселенська (м'ясопусна) батьківська субота. Віряни згадують своїх померлих родичів і йдуть до храму. А от у давнину люди спостерігали за птахами. Якщо в цей день прилітали шпаки, граки і ластівки, це означало ранню весну.
- Тане сніг — до хорошого урожаю.
- Холодна погода в цей день — влітку буде багато дощів.
- Сухий день — до теплої осені
- Мороз і сніг означають, що на ранню весну не варто сподіватися.
Що не можна робити 22 лютого
- Нові справи не варто починати у цей день. Шансів на успіх — дуже мало.
- Не варто підмітати чи мити підлогу, бо втратите все щастя.
- Заборонено відмовляти у допомозі: можете накликати біду.
- Не обіцяйте, якщо не впевнені, що виконаєте.
Іменини 22 лютого
День ангела святкують Петро, Опанас, Пилип, Федір, Михайло, Анфіса.
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