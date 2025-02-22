Церковне свято 22 лютого: що не можна робити, аби не зазнати невдачі

Не давайте у цей день обіцянок, якщо не впевнені у їх виконанні

Сьогодні, 22 лютого, за новоюліанським календарем християни згадують мучеників Апамейських, Маврикія і 70 святих. За старим стилем свято припадало на 7 березня.

Маврикій народився у Сирії та був воєначальником. Водночас чоловік таємно вірив в Ісуса Христа. Про це дізналися язичники і розповіли імператору Галерею. Так Маврикія спіймали і довго катували. 70 воїнів, які служили в Маврикія, вирішили не зраджувати свого наставника. Тож вони прийняли покарання разом з ним.

Так Маврикія і його воїнів обмастили медом і залишили в болоті. Протягом 10 днів їх кусали комарі, а потім чоловіків стратили.

Прикмети і традиції на 22 лютого

У цей день — Вселенська (м'ясопусна) батьківська субота. Віряни згадують своїх померлих родичів і йдуть до храму. А от у давнину люди спостерігали за птахами. Якщо в цей день прилітали шпаки, граки і ластівки, це означало ранню весну.

Тане сніг — до хорошого урожаю.

Холодна погода в цей день — влітку буде багато дощів.

Сухий день — до теплої осені

Мороз і сніг означають, що на ранню весну не варто сподіватися.

Що не можна робити 22 лютого

Нові справи не варто починати у цей день. Шансів на успіх — дуже мало.

Не варто підмітати чи мити підлогу, бо втратите все щастя.

Заборонено відмовляти у допомозі: можете накликати біду.

Не обіцяйте, якщо не впевнені, що виконаєте.

Іменини 22 лютого

День ангела святкують Петро, Опанас, Пилип, Федір, Михайло, Анфіса.

Раніше "Телеграф" розповідав, в яких знаків Зодіаку найближчим часом налагодиться особисте життя. Таких лише п'ять.