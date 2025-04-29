"Эпицентр" возобновил работу. Как забрать заказ, и можно ли рассчитаться картой

Сеть гипермаркета подверглась кибератаке

Сеть гипермаркетов "Эпицентр" возобновила работы после масштабного сбоя и рассказала, как забрать посылки. Почти сутки в магазинах и приложениях не работали серверы.

Об этом говорится в сообщении "Эпицентра". Один из пользователей в комментариях поинтересовался, может ли он забрать посылку уже сегодня и рассчитаться картой.

В компании ответили, что заказ, подготовленный к выдаче до масштабного сбоя, то есть до 28 апреля, можно забрать. Однако пока доступна оплата только наличными. В то же время, когда будут готовы к выдаче другие заказы, неизвестно.

"Уверяем Вас, что наша команда активно работает над скорейшим восстановлением полной работы системы. Мы прилагаем максимум усилий для нормализации процессов и удобства обслуживания наших клиентов", — добавили в "Эпицентре".

Напомним, что 28 апреля по всей сети "Эпицентра" фиксировался сбой, который изначально компания назвала "техническими проблемами". Однако уже 29 апреля она подтвердила кибератаку на серверы.

В настоящее время возобновлена работа большинства торговых объектов, но есть трудности с функционированием ряда малоформатных магазинов. К тому же не решены проблемы с регистрами бухгалтерского учета. Там отсутствуют все регистры и журналы. В результате этого нет возможности составлять какие-либо формы бухгалтерской и налоговой отчетности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине произошел масштабный сбой. Были проблемы с карточками, терминалами, "Новой почтой", "Дієй" и не только.