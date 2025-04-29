"Барселона" - "Интер": букмекеры определили явного фаворита полуфинала Лиги чемпионов

Специалисты отдают предпочтение Сине-гранатовым

В среду, 30 апреля, "Барселона" встретится с "Интером" в рамках" первого полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" — "Интер".

По мнению букмекеров, "Барселона" является явным фаворитом не только первой встречи, но и противостояния в целом. Об этом сообщает Favbet.

На выход Сине-гранатовых в финал турнира аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,48. В то же время подобный успех Нерадзурри менее вероятен — коэффициент 2,64. Добавим, что специалисты оценили вероятность победы испанцев в первой игре в 58%, а итальянцев — в 19%.

Прогноз букмекеров на полуфинал Лиги чемпионов "Барселона" — "Интер":

Favbet: (победа "Барселоны" 1,67 — ничья 4,20 — победа "Интера" 5,00)

William Hill: (1,61 — 4,00 — 5,00)

Bwin: (1,60 — 4,20 — 5,25)

Встреча пройдет в Барселоне (Испания) на стадионе "Олимпик Льюис Компанис", накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру в прямом эфире в Украине.

Ответная игра между командами состоится 6 мая в Милане (Италия). Победитель противостояния в финале турнира сыграет с победителем 2-матчевой дуэли "Арсенала" и ПСЖ. Решающая игра пройдет 31 мая в Мюнхене.

Напомним, "Барселона" заняла второе место на этапе лиги. В 1/8 финала Сине-гранатовые выбили "Бенфику", а затем справились с "Боруссией" Д. "Интер", в свою очередь, стал четвертым на этапе Лиги. Затем Нерадзурри прошли "Фейеноорд" и "Баварию".