Как заработать до 22 тыс. этим летом: появилась отличная вакансия для студентов

Есть возможность неплохо заработать этим летом

Летняя пора — отличное время для студентов подзаработать, найти новые знакомства и приобрести ценный опыт. Особенно привлекательными являются предложения работы, где предлагают достойную оплату труда и возможности для профессионального роста.

Компания ROZETKA разместила актуальную вакансию продавца-универсала на сайте по поиску работы, которая может заинтересовать многих студентов. Зарплата составляет 20 000-22 000 грн (ставка плюс бонус).

Вакансия доступна во Львове на проспекте Шевченко, 24, всего в 400 метрах от центра города. Позиция подразумевает полную занятость.

Обязанности продавца-универсала таковы:

консультирование клиентов;

выдача товаров;

уяснение потребностей покупателей и предложение решений.

Также работник будет заниматься приемом и размещением товаров на складе, организацией привлекательного расположения продукции на витрине и проведением расчетно-кассовых операций.

Для успешной работы в этой должности требуются начальные знания мобильной и компьютерной техники, энергичность, ответственность и клиентоориентированное мышление. Преимуществом станет знание кассовой дисциплины, умение активно работать, быстро усваивать новую информацию и создавать положительную атмосферу. График работы с 8.30 до 20.00 в формате 4 на 2.

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