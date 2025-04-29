Одна из самых брехливых пропагандисток лишится европейского паспорта

Гражданство она получила еще в 2011 году

Одна из главных пропагандисток "Первого канала" в России может лишиться почетного гражданства Черногории, которое только недавно стало известным для общественности. Речь идет о рупоре кремлевской пропаганды Екатерине Андреевой.

Дело в том, что премьер-министр Черногории Милойко Спаич требует пересмотреть решения о присвоения гражданства, которое дается людям, чья деятельность имеет особое значение для государства. Об этом пишет Adria.

Обладательницей такого паспорта, в том числе, является и Андреева. Его она получила в 2011 году. К слову, Екатерина Андреева работает на "Первом канале" с 1995 года и считается "любимой ведущей Путина". Она была лицом российских новостей на протяжении почти трех десятилетий.

17 апреля ФБК опубликовал расследование о пропагандистке и организовал акцию у здания правительства Черногории с требованием лишить ее почетного гражданства.

Согласно словам Спаича, в ближайшее время все обладатели этих паспортов будут проверены на предмет внесения реального вклада в жизнь страны.

"Если выяснится, что почетные гражданства предоставлялись в качестве "личных услуг" или без четких критериев, это подорвет веру жителей в верховенство закона и откроет простор для политической коррупции", — сказал премьер.

Известно, что всего к концу ноября 2022 года власти Черногории выдали более 1000 таких паспортов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Виктор Медведчук пытался отменить решение Президента о лишении гражданства.