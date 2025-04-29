С этим удобрением помидоры будете собирать ведрами: как приготовить своими руками

Простой рецепт удобрения для томатов, которое можно приготовить своими руками

Когда достаточно потеплеет огородники начнут высаживать в открытый грунт рассаду помидоров. Однако на этом работа с этой культурой не заканчивается — спустя несколько недель ее нужно будет удобрить. Чтобы получить хороший урожай томатов — сделайте домашнее удобрение, которое напитает помидоры полезными веществами.

"Телеграф" расскажет, как своими руками приготовить эффективную подкормку для кустов помидоров, чтобы потом собирать урожай ведрами.

Чем удобрить помидоры после посадки в открытый грунт?

Вносить удобрение под помидоры нужно через две-три недели после посадки рассады в открытый грунт, пишет Express. Конечно, можно купить специальные удобрения в магазине, но можно и приготовить своими руками, чтобы быть уверенным в органичности такой подкормки.

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Для приготовления раствора вам понадобится: одна столовая ложка магниевой соли Эпсома, четыре-пять яичных скорлупок — высушенных и перетертых в порошок, две столовые ложки костной муки, одна столовая ложка пищевой соды, примерно 4 литра воды.

Все эти ингредиенты нужно соединить и хорошо размешать до однородной консистенции. Поливать раствором кусты помидор нужно под корень, чтобы не попадало на листья.

Такое удобрение будет благоприятно влиять на фотосинтез растений томатов, предотвратит вершинную гниль, которой часто страдают эти овощи. Также подкормка напитает корни и стебли растения кальцием и фосфором, которые необходимы при завязке плодов, а также предупредит болезни и грибки.

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