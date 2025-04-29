Укр

Многодетная мама с активной общественной позицией: как выглядит жена главы МИД Сибиги и что о ней известно

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как выглядит жена министра иностранных дел Андрея Сибиги Новость обновлена 29 апреля 2025, 16:50
Как выглядит жена министра иностранных дел Андрея Сибиги. Фото Коллаж "Телеграфа"

Жена министра является публичной личностью

Многие украинские политики стараются держать личную жизнь вдали от внимания общественности. Так, супруга Дмитрия Разумкова редко появляется на публике, предпочитая оставаться в его тени. А вот вторая половинка главы МИДа Татьяна Сибига, наоборот, активно проявляет себя в общественной жизни страны.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Мы узнали некоторые детали из жизни Татьяны.

Татьяна Сибига — как выглядит жена министра МИД и что о ней известно

В сентябре прошлого года Андрей Сибига сменил Дмитрия Кулебу на посту главы МИДа. Более 20 лет он работает в политической сфере и занимал различные руководящие должности.

Андрей Сибига вместе с женой Татьяной
Андрей Сибига вместе с женой Татьяной

Что касается личной жизни, то глава МИД состоит в браке с женой Татьяной. Информации о том, где они познакомились и сколько лет уже вместе, в открытом доступе нет. Но пара воспитывает троих детей: Софию (2008 года рождения), Андрея (2011 год) и Ивана (2017 год).

Семья главы МИД Андрея Сибига
Семья главы МИД Андрея Сибига

В отличие от многих жен украинских политиков, Татьяна Сибига не избегает публичности, наоборот, является активной общественной деятельницей. Когда ее супрун Андрей был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турции, Татьяна вместе с ним организовывала патриотические мероприятия и выставки национальных вышивок.

Татьяна Сибига
Татьяна Сибига

Кроме того, будучи первой леди Посольства Украины в Турции, Татьяна организовывала субботние школы, чтение украинских сказок для детей, украиноязычные лагеря и вела другие важные инициативы.

Как выглядит жена главы МИД Андрея Сибиги
Как выглядит жена главы МИД Андрея Сибиги

В 2021 году жена главы МИД создала платформу "Супруги украинских дипломатов", которая занимается просветительскими и гуманитарными проектами. Среди прочего, эта платформа активно помогает Центру детской кардиологии и кардиохирургии. В 2023 году основным местом работы Татьяны было государственное учреждение "Украинский институт книги". Согласно декларации, тогда ее заработная плата составляла 45 тысяч гривен.

Андрей Сигиба вместе с женой
Андрей Сигиба вместе с женой

Известно, что в апреле 2025 года министра иностранных дел Андрей Сибига вместе с женой Татьяной посетили Анталию (Турция), где открыли выставку "Лицо украинской мечты". Этот проект призван рассказать миру о мечтах украинских детей, которые пострадали от войны, развязанной Россией.

Татьяна Сибига
Татьяна Сибига является активной общественной деятельницей

Татьяна ведет страницу в Facebook, где делится основными моментами своей работы, поддерживает различные инициативы, а также показывает миру последствия российских обстрелов по мирных городах Украины.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит жена экс-министра обороны Алексей Резникова. Она младше политика на 20 лет.

Теги:
#МИД #Андрей Сибига #Татьяна Сибига