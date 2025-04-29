Многодетная мама с активной общественной позицией: как выглядит жена главы МИД Сибиги и что о ней известно

Жена министра является публичной личностью

Многие украинские политики стараются держать личную жизнь вдали от внимания общественности. Так, супруга Дмитрия Разумкова редко появляется на публике, предпочитая оставаться в его тени. А вот вторая половинка главы МИДа Татьяна Сибига, наоборот, активно проявляет себя в общественной жизни страны.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Мы узнали некоторые детали из жизни Татьяны.

Татьяна Сибига — как выглядит жена министра МИД и что о ней известно

В сентябре прошлого года Андрей Сибига сменил Дмитрия Кулебу на посту главы МИДа. Более 20 лет он работает в политической сфере и занимал различные руководящие должности.

Андрей Сибига вместе с женой Татьяной

Что касается личной жизни, то глава МИД состоит в браке с женой Татьяной. Информации о том, где они познакомились и сколько лет уже вместе, в открытом доступе нет. Но пара воспитывает троих детей: Софию (2008 года рождения), Андрея (2011 год) и Ивана (2017 год).

Семья главы МИД Андрея Сибига

В отличие от многих жен украинских политиков, Татьяна Сибига не избегает публичности, наоборот, является активной общественной деятельницей. Когда ее супрун Андрей был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турции, Татьяна вместе с ним организовывала патриотические мероприятия и выставки национальных вышивок.

Татьяна Сибига

Кроме того, будучи первой леди Посольства Украины в Турции, Татьяна организовывала субботние школы, чтение украинских сказок для детей, украиноязычные лагеря и вела другие важные инициативы.

Как выглядит жена главы МИД Андрея Сибиги

В 2021 году жена главы МИД создала платформу "Супруги украинских дипломатов", которая занимается просветительскими и гуманитарными проектами. Среди прочего, эта платформа активно помогает Центру детской кардиологии и кардиохирургии. В 2023 году основным местом работы Татьяны было государственное учреждение "Украинский институт книги". Согласно декларации, тогда ее заработная плата составляла 45 тысяч гривен.

Андрей Сигиба вместе с женой

Известно, что в апреле 2025 года министра иностранных дел Андрей Сибига вместе с женой Татьяной посетили Анталию (Турция), где открыли выставку "Лицо украинской мечты". Этот проект призван рассказать миру о мечтах украинских детей, которые пострадали от войны, развязанной Россией.

Татьяна Сибига является активной общественной деятельницей

Татьяна ведет страницу в Facebook, где делится основными моментами своей работы, поддерживает различные инициативы, а также показывает миру последствия российских обстрелов по мирных городах Украины.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит жена экс-министра обороны Алексей Резникова. Она младше политика на 20 лет.