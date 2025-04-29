Россия положила глаз на еще один областной центр в Украине

В Кремле размечтались о "референдуме"

В Москве, где неоднократно высказывали свои претензии на четыре украинские области и Крым, внезапно покусились еще на один крупный город Украины. Там заявляют, что у подавляющего большинства его жителей якобы "нет ничего общего" с Киевом.

Об этом сказал помощник президента России и глава Морской коллегии Николай Патрушев. Согласно его заявлению, в Кремле размечтались о "референдуме" в Одессе.

"Жители регионов Украины, в том числе причерноморских, должны сами определять свое будущее. Подчинятся украинской "нелегитимной власти" они не хотят", — говорит Патрушев и добавляет, что Россия "уважает волеизъявление народа".

Таким образом Патрушев ответил на вопрос, претендует ли Россия на украинские порты и планирует ли обсуждать это в процессе урегулирования войны в Украине.

Также Патрушев попытался оправдать захватнические амбиции России историей. Дескать, Одесса была основана российской императрицей Екатериной II и что "более двух столетий со дня основания этот город был форпостом России на Черном море".

Напомним, ранее мы писали о том, зачем у Путина в последнее время все чаще говорят о захвате Запорожья и Херсона. Коваленко объяснил подлинные мотивы таких заявлений.