Постановление Кабмина лишило тяжелобольных пациентов скидок на лекарства – семья ветерана бьет тревогу

Постановление Кабмина заблокировало действие благотворительной программы "Ключ надежды"

Постановление Кабинета Министров Украины, устанавливающее новые правила работы фармрынка, заблокировало действие благотворительной программы "Ключ надежды", согласно которой пациенты могли покупать дорогостоящие препараты по сниженной цене. Как следствие, военный Павел Кириенко, борющийся с онкологией, теперь будет вынужден платить почти втрое больше курса лечения.

Об этом сообщила его супруга Анна Кириенко.

"Вы будете смеяться, но Кабмин принял постановление для регулирования цен на лекарства, и теперь лекарства для Павла Кириенко, которые мы покупали по благотворительной программе "Ключ надежды" за полцены, будут продавать по полной цене. Так что курс Китруды, который нужно повторять каждый 21 день, теперь будет стоить не 81 тыс. грн", — отметила она. Позже она добавила, что по обновленной информации, за курс придется платить даже не 160 тысяч грн, а 230 тыс. грн.

По ее словам, эта ситуация стала для их семьи шоком, ведь благодаря благотворителям они уже собрали необходимую сумму на год лечения, но из-за новых правил им понадобится почти втрое больше средств.

"Такое впечатление, что это просто какое-то издевательство судьбы и государства. А ты выжил на фронте? – На тебе онкологию. Еще борешься? — Отменяем возможность получать дорожные лекарства бесплатно. Неважно, что ты ветеран, воевавший за нашу страну. Аааа, благодаря помощи людей ты собрал достаточную сумму, чтобы покрыть лечение на год? — На тебе постановление, теперь нужно вдвое больше денег", — добавила она.

Семья до сих пор надеется, что правительство внесет изменения в постановление, а благотворительная программа снова сможет функционировать. Однако пока, по ее словам, "председатель взрывается от этого сюрреализма".

Напомним, что постановление Кабмина о регулировании цен на лекарства предусматривает ряд ограничений, что уже вызвало волну критики со стороны пациентов и врачей. В пациентских организациях обеспокоены тем, что нововведения могут привести к исчезновению с рынка некоторых лекарств и усложнить их доступность для тяжелобольных.