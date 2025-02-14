Лекарства станут доступнее: правительство ограничивает наценки аптекам

Шмигаль анонсировал снижение цен на медикаменты уже в марте

В Украине уже с марта 2025 года ожидается снижение цен на лекарственные препараты. Такое снижение цен станет возможным благодаря введению ограничений на торговые наценки как для аптечных сетей, так и оптовых поставщиков.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. По словам главы правительства, Кабинет Министров, выполняя решение Совета национальной безопасности и обороны, утвердил меры, направленные на снижение стоимости медикаментов для населения.

Установлена максимальная торговая наценка для аптек на уровне не более 35% безрецептурных препаратов. Для рецептурного лекарства будет применяться регрессивная шкала, что позволит избежать чрезмерного роста цен. Оптовые поставщики в свою очередь смогут устанавливать наценку не выше 8% от закупочной стоимости препарата.

Шмигаль подчеркнул, что, кроме контроля за ценообразованием, правительство усилит мониторинг наличия лекарственных средств в медицинских учреждениях. Это особенно важно, ведь пациенты должны получать необходимые препараты безвозмездно в рамках финансируемой государством программы медицинских гарантий.

Премьер-министр также отметил, что за последние три года цены на медикаменты значительно выросли, что явилось серьезной проблемой для украинцев. Однако уже в марте ситуация изменится к лучшему благодаря принятым мерам, что позволит сделать лекарства более доступными для граждан.

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