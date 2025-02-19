В Украине подешевеют 100 популярных лекарств: какие именно (список)

Лекарства станут более доступными

Уже с начала весны в Украине существенно подешевеют самые популярные лекарства отечественного производства. С 1 марта цены на 100 наиболее востребованных препаратов снизятся на 30%.

Такое решение приняли ведущие украинские фармпроизводители, подписав соответствующую декларацию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В список попали препараты от девяти украинских производителей фармацевтической продукции. Больше всего позиций представил Киевский витаминный завод – 22 наименования. Компания "Дарница" включила в список 20 препаратов. От "Фармак" подешевеют 17 позиций, а "ИнтерХим" снизит цены на 10 наименований.

Корпорация "Артериум" снизит стоимость 8 препаратов, "Юрия-Фарм" — 6, "Кусум Фарм" — 5. Также в перечень вошли лекарства от Борщаговского химико-фармацевтического завода (3 позиции) и фармацевтической фабрики "Виола" (2 позиции).

Снижение цен охватит широкий спектр лекарственных средств первой необходимости. В частности, подешевеют препараты для лечения кашля и простуды, антигистаминные и противовоспалительные средства. Также скидка коснется противоревматических препаратов, витаминов, микроэлементов, лекарств от повышенного давления и противоязвенных средств. В списке также есть успокаивающие препараты, глазные капли и назальные спреи.

Декларация, подписанная украинскими фармкомпаниями, остается открытой для присоединения других участников рынка. Документ предусматривает не только понижение отпускных цен, но и создание условий для дальнейшей стабилизации стоимости лекарственных средств.

С полным перечнем подешевеющих препаратов можно ознакомиться на официальном сайте Минздрава. Важно, что снижение относится именно к отпускным ценам от производителей, поэтому конечная стоимость в аптеках может несколько отличаться, но в любом случае будет ниже.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему украинцы переплачивают за лекарства и как это остановить? В Украине цены на лекарства намного выше, чем в странах ЕС, где уровень благосостояния населения в разы больше.