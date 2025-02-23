О войне, Трампе и минералах: главные заявления Зеленского с пресс-конференции

Глава государства ответил на актуальные вопросы

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал актуальные для жителей нашей страны вопросы. Это касалось войны и гарантий безопасности, сделки с США по минералам, отношения с Дональдом Трампом и других вопросов.

"Телеграф" следил за его выступлением и приводит основные его заявления. Сама пресс-конференция транслировалась в его youtube-канале.

О своем президентстве

Он отметил, что рейтинг его поддержки составляет 65%, а не 4%, о которых говорят россияне.

"4% украинцев, которые меня поддерживают — это сигнал, распространяемый россиянами. Потому я и говорю о прямом диалоге между мной и Трампом. 4% и реальные 65% сегодняшние цифры доверия — это серьезная разница. И я считаю, что это не ошибка, а дезинформация", — сказал он.

При этом он добавил, что если США хотят от него избавиться, то он готов уйти.

"Я готов оставить свой пост, если так нужно для мира. Обменяю это на вступление в НАТО", — добавил Зеленский.

О договоре с США по минералам

Украина не готова признавать, что у нее есть долг перед США в 500 миллиардов долларов, а также не согласится на создание фонда, который на 100% управляется американцами при условии, что Украина будет вносить в два раза больше денег.

"В соглашении есть, что на каждый доллар помощи США Украина должна вернуть 2, это написано там. Я это подчеркнул красным. Для понимания это 100% кредит", — сказал Зеленский.

Кроме того, президент не согласен с убеждением, что наличие американского бизнеса является гарантией безопасности.

"Они говорят: "Если мы заходим туда, это гарантии безопасности. Россияне туда не пойдут, потому что это наш бизнес, наши частные компании". Все было бы хорошо, если бы 20 американских компаний до войны не работали на ныне оккупированных территориях. Их офисы были как на территории, которую мы сегодня контролируем, так и на оккупированной", — сказал он.

О словах Трампа

Зеленский говорит, что не обиделся за то, что американский президент назвал его "диктатором".

"Я законно избранный президент. После окончания военного положения будут выборы и люди сделают свой выбор. Десятилетие у власти не собираюсь быть, но и Путину быть у власти над территориями Украины не дадим. Для меня важно, что обо мне думают украинцы", — отметил он.

При этом, президент отметил, что у него хорошие отношения с Трампом.

"Наши отношения никогда не были такими сильными, как сейчас", — сказал он.

Об отношениях с другими странами

Зеленский в течение всей пресс-конференции отмечал надобность принятия надежных гарантий безопасности. Однако он отметил, что Украине не нужны гарантии от России, поскольку доверия к ней нет.

При этом он считает, что необходимо получить гарантии от Турции.

"Если будем говорить о гарантиях безопасности, я сказал своим партнерам: как по мне, должны рассчитывать на Турцию, на турецкого президента", — сказал он.

Говоря о Китае, Зеленский отметил, что Пекин может сыграть роль в завершении войны в Украине, однако Киев не будет отворачиваться от США.

"Я привык бороться до конца. Не хочется говорить о плане "Б". Надо сосредоточиться на том, чтобы не потерять США", — добавил он.

О войне

"На этой неделе завершить эту войну невозможно с гарантиями для Украины", — сказал Зеленский.

Он также отметил, что Украина наращивает производство дальнобойного оружия, а в 2024 году отечественная промышленность произвела больше снарядов, чем все страны НАТО. За прошедший год было произведено 2,2 миллиона FPV-дронов и более сотни дальнобойных. В текущем году их будет больше.

"Паляниця" летит, "Пекло" летит, "Рута" летит, украинская баллистика готовится", — сказал он.

Кроме того, он добавил, что у Украины нет намерения удерживать Курскую область, однако она планирует ее использовать для обмена.

"Я уверен, когда мы дойдем до вопроса территориальной целостности, и вопрос тех или иных шагов, я думаю, нам это поможет". — добавил он.

Как сообщалось ранее, Зеленский отметил, что Украина получила от США 100 миллиардов долларов в качестве грантов, которые были согласованы Конгрессом. Он не понимает, откуда Трамп взял цифру в 500 миллиардов долларов.