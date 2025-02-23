Зеленский прокомментировал "Телеграфу" задержание генералов ВСУ за провал обороны Харьковщины (видео)

Глава страны заявил, что вопрос касается не только утраченных территорий

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержание двух генералов и полковника, обвиняемых в служебной халатности, что привела к потере части Харьковской области в мае 2024 года. Глава государства подчеркнул, что расследование должно определить ответственных, поскольку во время боевых действий погибло большое количество украинских военных.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в ответ на вопросы журналистки "Телеграфа" Марины Шашковой во время пресс-конференции накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Вопрос звучал так: "Господин президент, недавно были задержаны два генерала и полковник, которые обвиняются в служебной халатности, что привела к захвату части территории Харьковской области в мае 2024 года. Вы по поводу этих задержаний положительно откликнулись. Однако оборонный комитет парламента напомнил, что в настоящее время есть боевой иммунитет и освобождение военнослужащих от уголовной ответственности во время военного положения. Так, по вашему мнению, эта ситуация приведет к тому, что сейчас начнутся преследования военных командиров за принятые решения во время боевых действий? Не теряется ли доверие между военными и властью?"

"Не теряется. Потому что вопрос был не только территорий. Потому что когда идет история борьбы за те или иные украинские земли, погибает много людей. И когда мы говорим про халатность, вопрос что, о километрах? Это важно, но на каждом этом километре гибли люди. Там серьезный вопрос. Пусть правоохранительные органы разбираются. Я с уважением отношусь к старшему офицерскому составу, но гибнут солдаты. Гибнут солдаты, отвечать должно руководство. Кто-то должен отвечать. Я не знаю, относительно выводов, пусть идет следствие и так далее, но просто сказать: "у нас война" и закрывать глаза на все — неправильно. У меня вопрос был, в этот момент, когда шло следствие, мы были на Ставке, у меня был вопрос один ко всему высокому руководству: они, эти люди, были там у ребят на передовой в окопах? Нет. Какие тогда претензии к этим ребятам, что они куда-то отошли или что-то произошло? У меня претензии, что большое количество военных там погибли", — ответил Владимир Зеленский.

Напомним, выступление гаранта проходит в рамках форума "Украина. Год 2025", в котором приняли участие руководители государственных институтов. А его пресс-конференция стала завершающей частью этого мероприятия.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Пентагоне опровергли заявления Трампа о 350 млрд помощи Украине.