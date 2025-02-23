Зеленский откровенно ответил, сколько денег дали США, и должна ли Украина их возвращать

Глава государства говорит, что грант — это не долги

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США выделили Украине 100 млрд. долларов. Он не готов признавать ту сумму, о которой говорил Дональд Трамп.

Об этом он заявил на форуме "Украина. Год — 2025". По его словам, США выделили 100 миллиардов долларов, страны ЕС вместе с партнерами — также 100 миллиардов долларов, Украина вложила 120 миллиардов долларов.

Хотя он сказал, что не признает и 100 млрд долларов. Они ведь договаривались с Джо Байденом, что это грант. Он не будет признавать и подписывать такие соглашения с США.

"Грант это не долг", — сказал Зеленский.

Он отметил, что в настоящее время в Украину поступает поддержка еще предыдущей администрации США.

"Так выглядит экономика этой трагедии… А от Дональда Трампа я хочу понимания друг друга и хочу, чтобы он услышал, какие гарантии безопасности нужны Украине", — заявил президент.

Напомним, на этой неделе президент США Дональд Трамп снова повторил свое заявление о том, что Соединенные Штаты потратили 350 миллиардов долларов на поддержку Украины. Однако эта цифра значительно превышает фактическую сумму, официально израсходованную США.

Официальные данные Пентагона и Конгресса – что известно

С момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года Конгресс США выделил около 183 миллиардов долларов в поддержку Украины. Из этой суммы Пентагон подтвердил, что на военную помощь Киеву было направлено 65,9 млрд долларов, а еще 3,9 млрд остаются неизрасходованными.

Из этих 183 миллиардов долларов около 58 миллиардов израсходовано в США для развития оборонной промышленности, в том числе на замену оружия, переданного Украине, новыми американского производства.

Трамп, выражая свое недовольство расходами, заявил в социальных сетях, что "средне успешный комик Владимир Зеленский убедил Соединенные Штаты потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую невозможно выиграть". Однако эта цифра не подкреплена никакими официальными документами или подтверждениями правительства США.

Эксперты опровергают заявление Трампа. Сотрудница Совета по международным отношениям Лиана Фикс отметила, что цифра в 350 миллиардов долларов не соответствует действительности и что "можно отследить, сколько США потратили на Украину".

Другие источники, в частности Deutsche Welle и Newsweek, также опровергают заявления Трампа, отмечая, что фактическая помощь США Украине составляет около 203 миллиарда долларов, из которых 183 миллиарда были выделены для операции Atlantic Resolve и помощи Украине.