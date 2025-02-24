"Хамские переговоры": в The Economist рассказали о попытках США заставить Украину подписать соглашение об ископаемых

С 12 февраля Украина и США обсуждали три версии соглашения: условно "плохая", условно "лучшая" и "катастрофическая"

Соединенные Штаты президента Дональда Трампа вели с Украиной "хамские" переговоры, вели себя агрессивно и пытались заставить Украину подписать невыгодное соглашение о полезных ископаемых. Три версии соглашения обсуждались с 12 февраля между Украиной и США, но, похоже, из-за агрессии американцев и их манеры ведения дел ни один вариант не будет подписан.

Об этом пишет издание The Economist, которое поговорило с украинскими чиновниками. Украинцы крайне возмущены действиями администрации Трампа: один из чиновников откровенно сказал, что это "не переговоры, а вымогательство".

Издание отмечает, что с 12 февраля Украина и США обсуждали три версии соглашения: условно "плохая", условно "лучшая" и "катастрофическая". Каждый раз автором новой версии становился новый чиновник Белого дома. Первоначально идея предоставить США доступ к украинским ресурсам возникла именно в Киеве, но предполагалось обменять ископаемые на военную помощь и вступление в НАТО. Трамп перевернул идею с ног на голову и потребовал у Украины доступ к ресурсам (и не только ресурсам), как якобы "компенсацию" за помощь, которую США уже оказали – причем предоставляли на грантовой безвозмездной основе.

Все три варианта предложений не содержали никаких обязательств со стороны США – только со стороны Украины. Собственно, первые два варианта из-за этого и были отвергнуты. Однако третий вариант, который 20 февраля "выкатили" Украине американцы, вообще ошеломил и разозлил украинских чиновников. Согласно ему, Киев должен передать 50% от будущих государственных доходов от природных ресурсов и инфраструктуры (порты, АЭС и прочее) в новый инвестиционный фонд, владельцем которого будет правительство США. Взносы будут продолжаться, пока фонд не получит 500 млрд долларов США – именно столько Трамп пытается содрать с Украины, распространяя ложь, что якобы на такую сумму была оказана помощь.

"Если мы подпишем это в том виде, в каком оно есть, завтра нас выбросят с должности, и разъяренная толпа нас линчует", – сказал журналистам один из украинских чиновников.

Источники говорят, что инициатором третьего варианта стал новоназначенный министр торговли США Говард Латник, таким образом пытающийся выслужиться перед Трампом. Отказы Украины разозлили Белый дом, поэтому Латник придумал новую версию документа – своеобразное "наказание" украинскому правительству за "строптивость".

"Забудьте все предварительные договоренности, сказали Украине, и привыкайте к идее передачи ресурсов с незначительной отдачей взамен. Соглашайтесь, или откажитесь — и проиграйте войну", – пишет издание со ссылкой на украинского чиновника, который рассказал о новых условиях от США.

При этом собеседник добавил, что переговоры действительно "хамские", но это еще не самое плохое, что может быть. Впрочем, Украина не согласится на эту кабалу, что бы там ни было впереди.

"Это не самое худшее, что может быть. Все остальное, что произойдет позже, будет хуже", – кратко подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что у Украины возникли вопросы к возможному соглашению по добыче редкоземельных металлов и других полезных ископаемых. Подписывать то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев, никто в Украине не будет. Также президент Владимир Зеленский отметил, что Украина получила от США 100 миллиардов долларов как гранты, согласованные Конгрессом. Он не понимает, откуда Трамп взял цифру в 500 миллиардов долларов.

Между тем Трамп заявил, что Вашингтон хочет получить от Украины "все, что мы сможем", то есть речь уже идет не только о полезных ископаемых, или нефти и газе. При этом он снова соврал о якобы 350 миллиардах долларов помощи Украине, хотя до этого сам говорил, что там не наберется и 100 миллиардов.