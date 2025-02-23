Украина отправит делегацию на переговоры в США: когда и кто поедет

В Офисе президента назвали фамилии участников делегации

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, кто поедет на переговоры в США в ближайшее время.

Об этом он заявил во время форума "Украина. Год 2025". По его словам, в делегацию войдет он сам, а также министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Ермак добавил: вылет состоится уже сегодня, 23 февраля.

Напомним, форум "Украина. Год 2025" проходит в Киеве, среди его участников — высшие должностные лица Украины. Среди спикеров: Андрей Ермак, Рустам Умеров, Кирилл Буданов, Василий Малюк, Денис Шмыгаль, Руслан Стефанчук. Данный форум завершит пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского.

"Телеграф" будет внимательно следить за пресс-конференцией.

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает встретиться с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе.