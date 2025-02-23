Украина отправит делегацию на переговоры в США: когда и кто поедет
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В Офисе президента назвали фамилии участников делегации
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, кто поедет на переговоры в США в ближайшее время.
Об этом он заявил во время форума "Украина. Год 2025". По его словам, в делегацию войдет он сам, а также министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Ермак добавил: вылет состоится уже сегодня, 23 февраля.
Напомним, форум "Украина. Год 2025" проходит в Киеве, среди его участников — высшие должностные лица Украины. Среди спикеров: Андрей Ермак, Рустам Умеров, Кирилл Буданов, Василий Малюк, Денис Шмыгаль, Руслан Стефанчук. Данный форум завершит пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского.
"Телеграф" будет внимательно следить за пресс-конференцией.
Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает встретиться с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе.