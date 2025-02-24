У Путина заявили, в каком случае прекратятся боевые действия в Украине

Высказались и о переговорах с Украиной

В понедельник, 24 февраля, на третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, при каких условиях прекратятся боевые действия.

Очередное заявление он сделал во время встречи в Анкаре с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

"РФ готова вести переговоры и с Украиной, и с Европой, но боевые действия будут прекращены только по результатам, устраивающим Россию", — подчеркнул Лавров.

Заметим, что в середине февраля 2025 в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и РФ по окончанию войны с Украиной. Однако на эту встречу не пригласили ни европейских представителей, ни украинских. Это был первый подобный раунд переговоров после телефонного разговора президентов Трампа и Путина.

Обе стороны объяснили это тем, что Европа и Украина присоединятся к переговорам в нужное время, а сейчас США и РФ якобы просто обсуждают стратегии разрешения ситуации.

Напомним, что в Москве удивили заявлением о переговорах с США по Украине. Ведь Россия официально отрицала проведение нового раунда переговоров с Соединенными Штатами 25 февраля в Эр-Рияде, о которых ранее заявлял президент США Дональд Трамп.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у Трампа говорят о скором подписании соглашения с Украиной и Россией.