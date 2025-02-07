После отмены военного положения мобилизация может продолжаться: юрист объяснил, почему

Угроза для страны будет оставаться еще много лет

После упразднения военного положения в Украине необязательно прекратится мобилизация или отменят ограничения на пересечение границы для мужчин. Угроза для страны может оставаться актуальна даже после завершения активных боевых действий.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко. По его словам, президент имеет право объявить мобилизацию даже без введения военного положения, но в более ограниченных масштабах.

"Мы не можем проснуться в одно утро и сказать: "Все". Мы будем с этим жить на самом деле годы и годы, потому что мы понимаем, что там ничего не изменится на севере, на востоке. Они (россияне – ред.) будут хотеть уничтожить Украину. Мы должны быть к этому готовы", — отметил юрист.

Напоминаем, кто из украинцев подлежит мобилизации в 2025 году. Согласно действующему законодательству, могут призвать на военную службу военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые:

получили статус "пригодный" во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК);

ранее имели статус "ограниченно пригодный", но обязаны пройти повторную ВВК до 4 февраля 2025;

обладают дефицитной военно-учетной специальностью.

Граждане младше 25 лет, имеющие статус призывников, не подлежат мобилизации. Однако, если лицо этого возраста имеет статус военнообязанного, оно может быть призвано на службу.

К военнообязанным относятся:

мужчины, отслужившие срочную службу в мирное время;

выпускники военных кафедр и военных вузов, получивших военно-учетную специальность.

В 2024 году появилась информация о секретной директиве Командования Сухопутных войск, которая якобы запрещает призыв мужчин от 50 лет. Согласно ей, в этом возрасте могут мобилизовать только граждан, имеющих дефицитные военно-учетные специальности.

Адвокат Евгений Филипец подчеркнул, что мобилизация мужчин после 50 лет продолжается. Такие люди могут быть мобилизованы, но, как правило, их вовлекают в подразделения обеспечения.

По его словам, слухи о якобы остановке мобилизации мужчин старше 50 лет распространились после заявления одного из народных депутатов. Однако никаких официальных документов, подтверждающих эту информацию, нет.

Ранее "Телеграф" писал, кого из ранее судимых могут мобилизовать в 2025 году. Не мобилизовать ранее осужденного могут в случае, когда он оказался в тюрьме из-за жестокого убийства с насилием, совершил коррупционные или против национальной безопасности преступления и т.д.