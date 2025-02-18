Мобилизация в марте 2025 . Кого могут призвать только по собственному желанию

Парни 18-24 лет могут заключить контракт

Военное положение в Украине продлили еще раз на 90 дней — до 9 мая 2025 года. Поэтому продолжается и всеобщая мобилизация, в марте украинские мужчины, не имеющие поводов для освобождения от службы, могут быть призваны в армию.

"Телеграф" рассказывает, какие категории украинцев могут получить повестку в марте. Речь идет о следующих группах:

мужчины в возрасте 18-60 лет, не исключенные из учета по состоянию здоровья

пригодные и ограниченно пригодные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет (ограниченно пригодные должны повторно пройти военно-врачебную комиссию до 6 июня 2025 года и получить статус "пригодные" или "непригодные")

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, снятые и исключенные из военного учета, однако признанные пригодными или ограниченно пригодными (должны повторно пройти военно-врачебную комиссию)

Некоторые категории украинцев могут быть мобилизованы только в случае их личного решения. Добровольно мобилизоваться могут:

женщины в возрасте до 60 лет, если они пригодны по состоянию здоровья;

призывники в возрасте от 18 до 25 лет, ранее не участвовавшие в исполнении срочной службы — могут служить по контракту;

люди с инвалидностью;

те, кто получил право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал годовой "Контракт 18-24". Его могут подписать ребята этого возраста и получить от государства миллион гривен, беспроцентную ипотеку и соцпакет. Контракт предусматривает исключительно боевые должности, среди которых стрелок, гранатометчик и разведчик.

Как ранее рассказывал "Телеграф", представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что в приложении "Резерв+" уже зарегистрировано более 10 тысяч обращений от мужчин 18-24 года. Они хотят заключить контракт с ВСУ.