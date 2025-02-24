Есть шесть причин, чтобы явиться в ТЦК без повестки

В некоторых случаях ТЦК может обратиться в полицию

В мае 2024 года в Украине вступил в силу обновленный закон о мобилизации, предусматривающий обязательное обновление военно-учетных данных для мужчин призывного и возраста. В связи с этим Министерство обороны запустило мобильное приложение "Резерв+", позволяющее военнообязанным и резервистам оперативно обновлять свои данные.

Как сообщает "Стена", стало известно, кому нужно прийти в ТЦК без повестки по закону. Согласно обновленному законодательству, в Украине действуют три основных вида повесток:

Повестка об уточнении данных – выдается для обновления персональной информации граждан, необходимой для мобилизационного резерва. Это не означает немедленного призыва в армию.

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) — граждане вызываются для медицинского осмотра, определяющего их пригодность к военной службе.

Мобилизационное распоряжение (боевая повестка) – это официальный вызов для немедленного призыва на военную службу. Получив такую повестку, гражданин обязан явиться в установленное время и место для вступления в ряды Вооруженных Сил Украины.

Кто должен явиться в ТЦК без повестки в 2025 году

По закону мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны прийти в ТЦК в следующих случаях:

смена места жительства в пределах Украины;

выезд за границу сроком не более чем на 3 дня ;

; изменение персональных данных (фамилия, семейное положение и т.п.);

потеря военно-учетного документа;

необходимость обновления данных в военном реестре;

подтверждение права на отсрочку.

Мужчины, самостоятельно прибывшие в ТЦК для прохождения обучения или подготовки в связи с мобилизацией, должны выполнить эту обязанность в течение двух месяцев после прохождения ВВК. Если это не сделать в течение 60 дней, руководство ТЦК может обратиться в полицию для административного задержания гражданина.

Что делать, если человек имеет бронирование или отсрочку, но получил повестку

Даже при наличии бронирования или отсрочки, если гражданин получил повестку, он обязан явиться в ТЦК для уточнения статуса. При неявке возможно привлечение к административной ответственности.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли вручать повестки на блокпостах во время мобилизации. В некоторых случаях мужчину могут задержать правоохранители.