Есть шесть причин, чтобы явиться в ТЦК без повестки
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В некоторых случаях ТЦК может обратиться в полицию
В мае 2024 года в Украине вступил в силу обновленный закон о мобилизации, предусматривающий обязательное обновление военно-учетных данных для мужчин призывного и возраста. В связи с этим Министерство обороны запустило мобильное приложение "Резерв+", позволяющее военнообязанным и резервистам оперативно обновлять свои данные.
Как сообщает "Стена", стало известно, кому нужно прийти в ТЦК без повестки по закону. Согласно обновленному законодательству, в Украине действуют три основных вида повесток:
- Повестка об уточнении данных – выдается для обновления персональной информации граждан, необходимой для мобилизационного резерва. Это не означает немедленного призыва в армию.
- Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) — граждане вызываются для медицинского осмотра, определяющего их пригодность к военной службе.
- Мобилизационное распоряжение (боевая повестка) – это официальный вызов для немедленного призыва на военную службу. Получив такую повестку, гражданин обязан явиться в установленное время и место для вступления в ряды Вооруженных Сил Украины.
Кто должен явиться в ТЦК без повестки в 2025 году
По закону мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны прийти в ТЦК в следующих случаях:
- смена места жительства в пределах Украины;
- выезд за границу сроком не более чем на 3 дня;
- изменение персональных данных (фамилия, семейное положение и т.п.);
- потеря военно-учетного документа;
- необходимость обновления данных в военном реестре;
- подтверждение права на отсрочку.
Мужчины, самостоятельно прибывшие в ТЦК для прохождения обучения или подготовки в связи с мобилизацией, должны выполнить эту обязанность в течение двух месяцев после прохождения ВВК. Если это не сделать в течение 60 дней, руководство ТЦК может обратиться в полицию для административного задержания гражданина.
Что делать, если человек имеет бронирование или отсрочку, но получил повестку
Даже при наличии бронирования или отсрочки, если гражданин получил повестку, он обязан явиться в ТЦК для уточнения статуса. При неявке возможно привлечение к административной ответственности.
Ранее "Телеграф" писал, могут ли вручать повестки на блокпостах во время мобилизации. В некоторых случаях мужчину могут задержать правоохранители.