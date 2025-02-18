Стало легче? Как военнообязанным украинцам получить паспорт за границей

ДМС рассказали, что дополнительные документы не понадобятся

У военнообязанных граждан Украины возникали трудности с получением паспорта за границей. Однако теперь мужчины в возрасте 18-60 лет, подавшие документы на оформление паспортов в ГП "Документ" до 25 апреля 2024 года, смогут получить их за границей без предоставления дополнительных документов.

Об этом сообщает Государственная миграционная служба (ГМС). Отмечается, что изготовленные паспорта будут выдаваться в порядке очередности подачи заявок.

В ГМС подчеркивают, что дополнительных документов для получения паспорта предъявлять не придется.

"Соответствующие сообщения с указанием даты, времени и места выдачи будут направляться в порядке очередности подачи документов", — говорится в сообщении.

Однако важно учитывать, что информация о таких лицах автоматически передается Министерству обороны Украины, и они зачисляются на воинский учет без необходимости прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Напомним, в Украине продолжается военное положение, и военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут покидать территорию страны, за исключением случаев, предусмотренных законом. В то же время существует существенная разница между снятием с воинского учета и исключением из него.

Снятие с воинского учета не дает оснований для выезда за границу. Это временная процедура, предусматривающая повторное взятие на учет в будущем. К примеру, если человек меняет место жительства, он снимается с учета одного ТЦК и СП (территориального центра комплектования и социальной поддержки) и становится в другом.

Если мужчина исключен из воинского учета, он автоматически теряет статус военнообязанного и имеет право на выезд за границу без прохождения ВВК и постановки на учет.

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