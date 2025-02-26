Почему бы вы не хотели жить в Хотинской крепости в 15 веке: экскурсия в средневековую Украину (видео)

Это яркий пример того, как в строгих фортификационных сооружениях средневековья существовал целый мир со своим бытом, социальной иерархией и обычаями

Средневековые замки были не только военными объектами, но и средоточиями жизни феодалов, их семей, слуг и воинов. Эти укрепленные сооружения имели развитую инфраструктуру, которая обеспечивала жизнедеятельность как в мирное время, так и во время длительных осад.

"Телеграф" предлагает рассмотреть особенности быта и жизни в средневековых замках, в частности в Хотинской крепости, которая является одним из самых известных примеров таких сооружений. Некоторые подробности вас точно поразят, а может, и шокируют.

Инфраструктура замков

Замки строились как укрепленные резиденции, часто на холме с оврагом, высокими стенами и башнями. Главная башня, донжон, была предназначена как для жизни, так и обороны. У донжона были подземелья для заключенных и подвалы для хранения припасов и воды, что было жизненно важно во время осад. В некоторых замках были колодцы, которые обеспечивали поставку воды, иногда даже на глубину более 100 метров.

Жизнь в замках

Жизнь в замках была строго регламентирована и зависела от социального статуса жителей. Знать и семьи занимали роскошные комнаты с большими кроватями и частными залами для отдыха и чтения. Прислуга жила в простых условиях, часто без окон, и выполняла всевозможные обязанности.

В 15-м веке в Хотинской крепости для комендантов построили дворец, который с эстетической целью облицовали кирпичом. Комнаты дворца были украшены коврами и гобеленами – мехами диких зверей, которые служили не только декоративной функцией, но и помогали сохранять тепло в холодное время года. С появлением в 15 веке витражного стекла в помещение дворца начал попадать дневной свет. К тому времени зимой окна были наглухо закрыты деревянными ставнями.

То есть комендант и его семья занимали самые комфортные помещения. Спальня коменданта была одной из самых комфортных комнат с массивной деревянной кроватью и меховыми одеялами. А вот слуги жили в простых общих комнатах рядом с кухней или в подвалах. Часто спали прямо на полу, на который расстилали солому.

Бытовые условия

Бытовые условия в замках были сложными. Гигиена была ограниченой. Мылись согласно иерархии в одной воде и довольно редко. Практиковали обтирание влажными полотенцами. Туалеты были примитивными, часто в виде пристройки к стене, и не отапливались, что делало их использование зимой особенно малоприятным. Сидения делались из дерева. В качестве ароматизаторов использовались травы. Для мытья были деревянные бочки с теплой водой, а туалетной бумагой служил мох, трава или куски тканей.

Питание

Питание в замках разнилось в зависимости от социального статуса жителей. Комендант и его семья имели доступ к изысканным блюдам, иногда с экзотическими пряностями, вином и дичью. Слуги преимущественно питались простой пищей: кашами, черным хлебом и овощами. Кухни были оборудованы большими печами и котлами, где готовили еду для всех жителей замка.

Военная служба

В замках размещались небольшие залоги воинов, которые несли службу на стенах и у ворот. В военное время количество воинов могло увеличиваться до 120 человек. Жилищные условия в казармах были спартанскими, но более комфортными, чем у простых слугах. Воины имели доступ к каминам для обогрева, что делало их жизнь немного лучше.

Средневековые замки не были лишь военными объектами. Однако жизнь в Хотинской крепости в 14-15 веке стала бы сложным квестом для современного человека, если бы он попал в прошлое.

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