"Камасутра" на стенах Золотых Ворот: о чем на самом деле рассказывают эротические граффити XII века

Уникальное открытие на стенах Золотых ворот в Киеве раскрывает неожиданные аспекты жизни средневекового города

Эротические рисунки, обнаруженные на стенах Золотых ворот в Киеве, являются не только интересным артефактом, но и свидетельством культурных и социальных аспектов жизни древнего Киева. Эти граффити, датируемые XI-XII веками, отражают не только эстетические вкусы того времени, но и социальные нормы, которые могли присутствовать в обществе.

Историк Александр Титочка рассказал, что среди тысяч древних граффити обнаружены эротические рисунки, бросающие новый свет на культуру и социальные нормы Киевской Руси. На самом деле, они напоминают о жизни средневекового Киева.

Открытие граффити

Исследование граффити на Золотых воротах началось благодаря Сергею Александровичу Высоцкому, который более 30 лет занимался их каталогизацией и анализом. Высоцкий обнаружил и зафиксировал 317 граффити, в том числе и эротического характера, но многие остались неопубликованными из-за табу на такие темы. Сегодня же исследователи обнаружили уже более семи с половиной тысяч граффити на территории еще и Софии Киевской.

Характеристика граффити

Одно из самых известных граффити, найденное Высоцким в 1981 году, изображает сцену полового акта. На рисунке мужчина, стоящий на коленях, изображен в момент близости с женщиной. Эта сцена исполнена в гротескной манере, подчеркивающей комический аспект. Такие рисунки вызвали неоднозначную реакцию у исследователей и искусствоведов: с одной стороны они свидетельствуют об эротичности культуры того времени, а с другой — о самоцензуре авторов.

Культурный контекст

Граффити на Золотых воротах не только иллюстрируют эротические сюжеты, но отражают социальные нормы и отношения между полами в средневековом обществе. Исследователи считают, что эти рисунки могли служить своеобразными "визитками" для входивших в город через Золотые ворота. Они создавали определенный контекст для понимания культурных ценностей и отношения к сексуальности в древнерусском обществе.

Современные исследования

Сегодня исследования граффити продолжаются. Новые технологии позволяют выделить и проанализировать древние надписи. Исследователи отмечают важность этих артефактов как источников информации о повседневной жизни людей в Киевской Руси. Граффити стали важным элементом изучения истории и культуры Украины.

В итоге, эротические рисунки на Золотых воротах не только свидетельством творчества древних людей. Они стали важным элементом понимания культурного контекста Киевской Руси.

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