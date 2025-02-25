Как получить статус непригодного к военной службе с исключением с учета в ТЦК

Чтобы получить такой статус, необходимо пройти несколько важных этапов

Во время военного положения и мобилизации в Украине все военнообязанные мужчины должны состоять на военном учете в ТЦК. Однако некоторые из них могут быть непригодны к военной службе с исключением из военного учета.

Есть определенные этапы, которые нужно пройти, чтобы получить решение военно-врачебной комиссии (ВВК) о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета. О них рассказали специалисты юридической компании INSEININ.

Лица, получившие статут непригодного к военной службе, не могут выполнять воинские обязанности из-за наличия хронических заболеваний, физических или психических ограничений, согласно заключению ВВК.

А исключение с воинского учета может проводиться только на основе решения ВВК после утвержденного установления непригодности Региональной комиссией ВВК. Мужчина, которого исключили с учета, освобождается от обязательного участия в мобилизации и других военных мероприятий. Такое подтверждение должно быть в виде военного билета и электронной выписки в "Резерв+".

Как получить решение ВЛК об установлении негодности

Заявителю или его законному представителю необходимо:

обратиться в местный ТЦК и СП и пройти ВЛК . Медкомиссия предоставит свидетельство о болезни с признанием непригодности к военной службе;

. Медкомиссия предоставит свидетельство о болезни с признанием непригодности к военной службе; собрать документы — в Свидетельство о болезни прилагаются медицинские заключения, история болезни, результаты обследований и другие документы, подтверждающие наличие заболеваний. Их нужно отдать в областную ВЛК, которая, в свою очередь, отдает их Региональной ВЛК.

После этого проводится общее обследование специалистами ВЛК. Затем следует детальное обследование, во время которого, при наличии заболеваний или диагнозов, проводятся дополнительное обследование, консультация с узкопрофильными специалистами и диагностические процедуры для подтверждения или опровержения имеющихся медицинских показаний.

После сбора необходимых документов и обследований формируется комиссия, которая анализирует материалы и выносит решения ВЛК. Если была обнаружена непригодность к службе, то такой вывод направляется в Областной ВЛК, а затем в Региональный ВЛК, где решается:

утверждение решения о непригодности;

не утверждение решения и направление нового обзора;

изменение заключения о степени годности.

Если непригодность была установлена, то на свидетельство о болезни ставится штамм "Утверждено".

В конце мужчина получает письменное уведомление о результатах рассмотрения дела через ТЦК и СП вместе с копией решения ВЛК. После этого он имеет право на оформление исключения из военного учета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что будет, если не стать на военный учет в Украине.