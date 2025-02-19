Без зубов мобилизуют? Болезни, которые не освобождают от призыва

Это касается и заболеваний десен

В мае 2024 года в Украине отменили статус "ограниченно пригодный" для военной службы, из-за чего многие военнообязанные мужчины стали полностью пригодными к мобилизации. Это касается людей, имеющих болезни полости рта.

Согласно обновленным нормам приказа Минобороны №262 от 27 апреля 2024 года, теперь даже стоматологические проблемы не являются основанием для освобождения от военной службы. Мужчин признают полностью пригодными, если у них:

отсутствие 10 и более зубов на одной челюсти или замена их съемным протезом;

отсутствие 8 угловых зубов на одной челюсти;

отсутствие 4 угловых зубов на верхней челюсти с одной стороны и 4 угловых зубов на нижней челюсти с другой стороны или замена их съемными протезами;

отсутствие 4 и более фронтальных зубов на одной челюсти или отсутствие второго резца, клыка и первого малого углового зуба подряд при невозможности замены их несъемными протезами.

Также мобилизации подлежат люди, у которых диагностированы:

множественный осложненный кариес зубов;

пародонтит, пародонтоз генерализованный и заболевания слизистой полости рта, не поддающиеся лечению;

челюстно-лицевые аномалии, включая аномалии прикуса без нарушения функций.

Напомним, что ранее "ограниченно пригодные" граждане должны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) для определения пригодности к службе.

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект 12457 об обязательности прохождения гражданами Украины, которые были признанны "ограниченно пригодными" к военной службе, медицинскому осмотру и определению конечного срока его проведения. Срок прохождения ВВК продлен до 5 июня 2025 года.

Ранее "Телеграф" писал, что ждет "ограниченно пригодных" мужчин после ВВК. Юрист объяснил, есть ли у них риск оказаться на передовой.