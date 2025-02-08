Кого не мобилизуют из-за болезней желудка

Важно подтвердить диагноз на медкомиссии

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Однако некоторые граждане не подлежат призыву на военную службу из-за состояния здоровья.

Согласно приказу Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года, не мобилизуют мужчин с серьезными заболеваниями органов пищеварения. К таким заболеваниям относятся:

челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), в частности аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функции;

болезни пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки и аппендикса (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие);

неинфекционный энтерит и колит (болезнь Крона, язвенный колит);

другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запоров, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие).

Также освобождены от мобилизации граждане, в которых:

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

болезни печени (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность, хронические гепатиты, фиброз и цирроз);

болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и др.);

Кроме того, получить статус "временно непригоден" можно с любым видом грыжи (паховая, бедренная, пупочная, брюшная стенка, диафрагмальная и другие грыжи брюшной полости).

Напоминаем, что для освобождения от военной службы или получения статуса "непригодный" военнообязанный должен пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).

Ранее "Телеграф" писал, с какими болезнями могут признать временно непригодным. Временную отсрочку могут дать после острых перенесенных заболеваний.