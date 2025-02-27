Поздравляем ССО, но есть нюанс: украинский спецназ провел урок в школах России (фото)
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Школьники нарисовали целую гору рисунков
Силы специальных операций Украины (ССО) провели урок патриотизма для школьников в России. Детишки создали целую коллекцию рисунков в честь наших спецов.
Об этом сообщает пресс-служба ССО. Российские школьники захотели поздравить оккупантов с днем ССО России. Однако они не знали, как выглядит их эмблема.
Впрочем, украинские воины помогли детям сделать поздравление. В итоге школьники создали множество поздравительных рисунков для российских спецназовцев, но с эмблемой правильных ССО.
"Поздравляем ССО РФ, но есть нюанс", — отмечают украинские воины.
Учителя в российских школах сделали поздравление еще масштабнее и запечатлели результаты, которые уже расходиться по сети:
Напомним, раннее мы писали о том, что хакеры ГУР сделали "подарок" Путину на день рождения. Киберспециалисты ударили по российской автоматизированной системе "Правосудие". Таким образом была парализована работа судебной системы по всей России. Кроме того в результате кибератаки были получены ценные сведения.