Вітаємо ССО, але є нюанс: український спецназ провів урок у школах Росії (фото)

Школярі намалювали цілу гору малюнків

Сили спеціальних операцій України (ССО) провели урок патріотизму для школярів у Росії. Діти створили цілу колекцію малюнків на честь наших спеців.

Про це повідомляє пресслужба ССО. Російські школярі захотіли привітати окупантів із днем ССО Росії. Однак вони не знали, як виглядає їхня емблема.

Утім, українські воїни допомогли дітям зробити привітання. У результаті школярі створили безліч вітальних малюнків для російських спецназівців, але з емблемою правильних ССО.

"Вітаємо ССО РФ, але є нюанс", — зазначають українські воїни.

Вчителі в російських школах зробили це привітання ще масштабнішим і зафільмували результати уроку, які вже розходитися мережею:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що хакери ГУР зробили "подарунок" Путіну на день народження. Кіберфахівці вдарили по російській автоматизованій системі "Правосуддя". Таким чином було паралізовано роботу судової системи по всій Росії. Крім того, в результаті кібератаки були отримані цінні відомості.