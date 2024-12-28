От "минируй Чонгар" до "беги из Бучи": что сказали бы себе украинцы за два дня до вторжения

В сети обнародовали сотни комментариев

Российское вторжение в Украину кардинально изменило жизнь всех украинцев. Поэтому многим бы хотелось отправить себе какое-то послание во времена до начала полномасштабной войны.

Пофантазировать на эту тему предложила пользовательница сети Валерия Линник. Она предложила другим людям передать свой месседж двумя словами.

"Представьте, что вы сидите с собой в одной комнате 22 февраля 2022 года и вам нельзя говорить, что произойдет. Вы можете сказать себе всего два слова. Что бы вы сказали?", — написала она.

Другие украинцы всего за день написали почти две тысячи комментариев, оставив весьма красноречивые сообщения. В основном они были связаны с тем, чтобы вывезти в безопасное место родственников, детей или обезопаситься самому.

Однако нашлись и другие, с призывом быть стойкими, заверением, что все в итоге будет хорошо, и даже наставлением учить тактическую медицину или заминировать Чонгар.

Напомним, ранее "Телеграф" подвел итоги года в контексте ситуации на фронте и рассказывал о главных успехах и неудачах Украины в 2024-м.