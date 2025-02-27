Сказал, что имеет жену с инвалидностью: в Харькове судили мужчину за неявку по повестке

Военнообязанный прошел медосмотр и получил мобилизационное распоряжение

В Харькове судили мужчину за уклонение от мобилизации. Обвиняемый, житель Харьковской области, не явившийся по вызову для прохождения военной службы, получил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Об этом стало известно по решению суда. Согласно материалам дела, мужчина получил повестку 1 июля 2023 и прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его пригодным к службе.

Военнообязанному была определена дата явки – 7 июля 2023 года, однако он не явился в ТЦК и СП для отправки в воинскую часть.

Суд установил, что обвиняемый сознательно уклонился от мобилизации. А мужчина заявлял, что не может проходить службу из-за проблем со здоровьем и необходимости ухода за супругой, которая является лицом с инвалидностью.

Суд отклонил доводы обвиняемого, поскольку тот прошел медицинское освидетельствование, признавшее его пригодным к службе. Брак, дававший ему право на отсрочку, был заключен после даты, на которую он должен был явиться в ТЦК. А наличие удаленной селезенки в прошлом не является основанием для признания лица непригодным к службе во время военного положения.

Таким образом, суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва во время мобилизации) и назначил ему три года заключения.

Решение суда

Ранее "Телеграф" писал, что в Полтавской области судили мужчину за уклонение от мобилизации. Обвиняемый объяснил, что не пришел в ТЦК, потому что перепутал дату вызова.